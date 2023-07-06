鄭麗文開第一槍要求換侯 國民黨：絕無可能！勿發表破壞團結言論
2024總統大選三角督，其中國民黨總統參選人侯友宜支持度位居第三，引發黨內擔憂，「換侯」聲浪也漸漸高漲，國民黨立委鄭麗文今（6）日率先開槍，提出「現在不換人，未來才是危機」、「現在換侯來得及」等語，並直言「把所有重擔丟給侯一個人去擔，他沒有準備要怎麼擔？」；對此，侯友宜回應唯有團結才能克服所有困難，國民黨也發聲明重申「絕無換侯可能」，強調朱立倫主席已嚴正駁斥「換侯」，還稱黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分。
記者林莞茜／綜合報導
綜合多家民調結果，國民黨總統參選人侯友宜支持度目前皆落後民進黨參選人賴清德和民眾黨參選人柯文哲，也讓黨內支持者萌生「換侯」想法，而2016年曾發生「換柱」事件的當事人國民黨前主席洪秀柱，日前也發聲「不團結的下場就是慘敗」、「希望全黨上下記取『換柱』的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍」。
而國民黨主席朱立倫，也強調「換侯」絕無可能，更稱黨內任何雜音、任何不當的舉措，只會長他人志氣、滅自己威風；侯友宜競辦副召集人謝龍介則透露，黨內確實有一股勢力醞釀將在7月23日的全代會上「換侯」，但該聲音越來越小，也不會成案。
面對黨內掀起「換侯」聲浪，以及立委鄭麗文率先表達立場「現在換侯來得及」，侯友宜今日受訪時，僅簡單回應「外面謠言很多，唯有團結在一起，面對所有的挑戰，才能克服所有的困難」。
稍早國民黨也針對此事，發表聲明，稱黨中央依黨內程序通過徵召侯友宜為總統候選人，過程符合公平、公正、客觀、嚴謹原則，絕對經得起檢驗。朱立倫主席已嚴正駁斥「換侯」，強調絕無可能也不必炒作。
國民黨指出，中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分。呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。
國民黨強調，唯有團結才能勝選，絕不能有一絲一毫動搖，全黨一定堅定信念、目標一致，團結努力助侯友宜當選，讓兩岸和平，民眾過好日子。