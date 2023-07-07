李玟二姊澄清CoCo死亡原因 一個禮拜前發現「妹妹動作變很慢」
樂壇天后李玟（CoCo）罹患憂鬱症多年，2日下午在家結束生命，昏迷3天撒手人寰，二姊李思林昨（6）日向港媒《星島頭條》澄清，妹妹並非外傳割腕輕生，呼籲大家對死因做任何揣測，不要相信網路謠言，由於是「非自然死亡」，真正的死因要留待解剖程序結束，由法醫公布，並說早在一星期前就察覺妹妹不對勁。
記者楊穎軒／綜合報導
李思林表示，CoCo輕生時她在外地工作，自己是第三個得知噩耗的人，直言妹妹的唯一死穴不是工作也不是健康，而是感情，因為自幼沒了父親，所以將對爸爸的感情投射在老公Bruce身上，可惜老公終究不是父親，感嘆妹妹在這一塊還是沒辦法放下，「我妹妹什麼都有，沒什欠缺，所以感情上較執著...所以問題出現時放不開」。
此外，李思林透露，一週前就發現CoCo整個人變得怪怪的，做所有事情都變得很慢，「她是不對勁，尤其過去一個星期她所有事情都好慢好慢，覺得她不對勁...」也說86歲老媽媽自從小女兒過世後，狀況變很差，不吃東西、不睡覺，家人非常擔心。
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