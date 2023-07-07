李玟離世！音樂人好友鄭在允悲吐她生前罹癌　「偷偷對抗病魔」

李玟二姊澄清CoCo死亡原因　一個禮拜前發現「妹妹動作變很慢」

▲李思林澄清妹妹李玟輕生方式。（圖／NOWnews資料照）
▲李思林澄清妹妹李玟輕生方式。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

樂壇天后李玟（CoCo）罹患憂鬱症多年，2日下午在家結束生命，昏迷3天撒手人寰，二姊李思林昨（6）日向港媒《星島頭條》澄清，妹妹並非外傳割腕輕生，呼籲大家對死因做任何揣測，不要相信網路謠言，由於是「非自然死亡」，真正的死因要留待解剖程序結束，由法醫公布，並說早在一星期前就察覺妹妹不對勁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李玟（左）相當依賴姊姊李思林。（圖／翻攝自李思林臉書）
▲李玟（左）相當依賴姊姊李思林。（圖／翻攝自李思林臉書）
李思林表示，CoCo輕生時她在外地工作，自己是第三個得知噩耗的人，直言妹妹的唯一死穴不是工作也不是健康，而是感情，因為自幼沒了父親，所以將對爸爸的感情投射在老公Bruce身上，可惜老公終究不是父親，感嘆妹妹在這一塊還是沒辦法放下，「我妹妹什麼都有，沒什欠缺，所以感情上較執著...所以問題出現時放不開」。

▲李玟媽媽去年遭野豬襲擊，如今已經康復。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟大姊李秋林（左起）、李玟媽媽、李玟關係緊密。（圖／翻攝自李玟微博）
此外，李思林透露，一週前就發現CoCo整個人變得怪怪的，做所有事情都變得很慢，「她是不對勁，尤其過去一個星期她所有事情都好慢好慢，覺得她不對勁...」也說86歲老媽媽自從小女兒過世後，狀況變很差，不吃東西、不睡覺，家人非常擔心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995


更多「歌手李玟過世」相關新聞。

李玟老公Bruce喊摯愛的妻子　李思林打臉「訃聞他自己發的」

李玟香消玉殞！楊紫瓊PO兩人合照　悲痛思念：妳永遠是我們的驕傲

李玟驟逝遭不肖人士詐騙募款！二姊Nancy動怒發文警告

獨／聞李玟離世像夢一樣！昔工作人員揭天后「私下大方行為」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀