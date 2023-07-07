MLB／林振瑋被紅雀發掘的原因？什麼是Draft League?

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前共有6支球隊在這個聯盟，分別是Frederick Keys、Mahoning Valley Scrappers、State College Spikes、Trenton Thunder、West Virginia Black Bears，以及Williamsport Crosscutters。
其中，林振瑋參加的是Frederick Keys，這支球隊就是2015年過去陳偉殷曾被「技術性」下放的金鶯高階1A球隊，另外像是Trenton Thunder，過去也是王建民待過的小聯盟球隊。
去年開始，「MLB Draft League」就打80場比賽，目的也是讓新人更熟悉小聯盟、大聯盟的比賽節奏，當然也符合球探跟經紀人的觀察日程。
林振瑋表示，「Draft League」就像是一種「表演賽」性質，但也一樣有輪值，名單等，他幾乎是每週出賽一場，一開始投3局先發，之後就可能投6局左右，其實十分穩定。
林振瑋認為，紅雀隊告訴他，最主要看上他的態度跟發展性，加上他有變速球、滑球、伸卡球等4種球種，尤其變速球比較有信心，但未來他想再度加強變化球的精準度。
「Draft League自 2021 年成立以來，有86位球員被選中，並有近 50 名自由球員與美國職業棒球大聯盟簽約。此外，也有球員在這個聯盟，以其他方式簽約，算是十分成功的一種方式。