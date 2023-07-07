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MLB／林振瑋被紅雀發掘的原因？什麼是Draft League?

▲林振瑋加盟紅雀隊，文化大學校長王子奇送上祝福。（圖／特約記者陳明中攝）
▲林振瑋加盟紅雀隊，文化大學校長王子奇送上祝福。（圖／特約記者陳明中攝）

記者吳政紘/綜合報導

文化大學大四學生林振瑋加入美國職棒大聯盟（MLB)聖路易紅雀隊，林振瑋認為，參加「Draft League」對他幫助很大，而他也在最後一周比賽中，被球探看到，林振瑋也簽下54萬美元（約1555萬台幣）的合約，不但讓他被看到，也增加了他不少經驗，不過到底什麼是「Draft League」？又有誰可以參加？由誰舉辦的？

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「Draft League」全名為「MLB Draft League」，從2021年開始舉辦，賽季約有30場比賽，類似美國大學夏季聯賽的運作方式，也為每年大聯盟選秀，提供球探方便觀察球員的機會，選秀後，剩餘比賽將由業餘的球員「付費」參加。

目前共有6支球隊在這個聯盟，分別是Frederick Keys、Mahoning Valley ScrappersState College SpikesTrenton ThunderWest Virginia Black Bears，以及Williamsport Crosscutters

其中，林振瑋參加的是Frederick Keys，這支球隊就是2015年過去陳偉殷曾被「技術性」下放的金鶯高階1A球隊，另外像是Trenton Thunder，過去也是王建民待過的小聯盟球隊。

去年開始，「MLB Draft League」就打80場比賽，目的也是讓新人更熟悉小聯盟、大聯盟的比賽節奏，當然也符合球探跟經紀人的觀察日程。

林振瑋表示，「Draft League」就像是一種「表演賽」性質，但也一樣有輪值，名單等，他幾乎是每週出賽一場，一開始投3局先發，之後就可能投6局左右，其實十分穩定。

林振瑋認為，紅雀隊告訴他，最主要看上他的態度跟發展性，加上他有變速球、滑球、伸卡球等4種球種，尤其變速球比較有信心，但未來他想再度加強變化球的精準度。

「Draft League自 2021 年成立以來，有86位球員被選中，並有近 50 名自由球員與美國職業棒球大聯盟簽約。此外，也有球員在這個聯盟，以其他方式簽約，算是十分成功的一種方式。

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