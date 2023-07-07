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囤房稅2.0上路！財政部：房東出租現值百萬房現省1.2萬稅金

▲財政部表示，以現值新台幣100萬元房屋為例，若出租且申報租賃所得達租金標準，房東適用的房屋稅最高稅率為2.4%。（示意圖／柳榮俊攝2022.3.1）
▲財政部表示，以現值新台幣100萬元房屋為例，若出租且申報租賃所得達租金標準，房東適用的房屋稅最高稅率為2.4%。（示意圖／柳榮俊攝2022.3.1）

中央社

（中央社記者張璦台北7日電）囤房稅2.0方案遭質疑將增加房東稅負，財政部今天表示，以現值新台幣100萬元房屋為例，若出租且申報租賃所得達租金標準，房東適用的房屋稅最高稅率為2.4%，較現制的3.6%或2.0方案一般對象適用4.8%，至少可減輕1.2萬元至2.4萬元。

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行政院會昨天通過財政部提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，「非自住」住家用房屋將進行「全國歸戶」，法定稅率從1.5%到3.6%，整體調升為2%至4.8%；不過，房屋所有人出租房屋且申報所得達租金標準，可適用1.5%至2.4%的較低稅率，稅負不增反減。

財政部今天說明，房東不僅最低稅率少0.5個百分點，最高稅率更少2.4個百分點；同時，新版最高稅率，比現行最高稅率3.6%少1.2個百分點。

財政部指出，希望透過稅率差距，鼓勵多屋族將空置或作低度使用的房屋釋出，提供出租使用，出租房屋稅負不但沒有增加反而降低。

財政部提醒，2.0方案仍維持公益出租人及社會住宅優惠稅率1.2%，多屋族若將房屋提供作社會住宅或公益出租使用，稅負將更為減輕，房屋所有人可多加利用。

財政部表示，希望透過出租適用較輕房屋稅稅率的設計，增加住家用房屋租賃市場的供給量，以平穩租金，且出租房屋稅負反而減輕，房東不會藉此調漲房租，可讓想租屋的人都租得到好屋，實現居住正義。

財政部進一步說明，目前全國非自住住家用房屋約60萬戶，按內政部統計全國低度使用（用電）住宅的比率約1成推估，約有6萬戶潛在空置或做低度使用的房屋，可釋出至租屋市場。

以房屋現值新台幣100萬元的住家用房屋為例，在2.0方案下，如果出租且申報租賃所得達租金標準，房屋稅最高稅率為2.4%，較現制最高稅率3.6%、或2.0方案最高稅率4.8%，至少可減輕1.2萬元至2.4萬元。

此外，財政部表示，依房屋稅條例第5條規定，現行供營業或自由職業事務所等使用者，授權地方政府於3%至5%稅率範圍，自行訂定徵收率，目前已可就營利事業持有非住家用房屋，按較高稅率課徵房屋稅。（編輯：潘羿菁）1120707

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