出入88會館私人招待所！高檢署檢察官黃錦秋　檢評會認違失須懲戒

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全案起於，內政部警政署於今年1月公布88會館案調查結果，並懲處多名去過會館的高階警官。台灣高等檢察署同步公布調查結果，認為高檢署檢察官黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑。
檢評會決議書指出，高檢署主張，黃錦秋案發時借調為政風人員，應受更高標準的倫理要求，於民國109年1月17日、7月10日，分別前往88會館與睿森銀樓招待所，接受無償招待，顯違反檢察官倫理規範。
高檢署指出，黃錦秋事發後否認並要求當時同行的人員改寫自請處分書、改口否認曾至88會館，違反檢察官倫理規範
檢評會決議書指出，黃錦秋據此答辯，否認109年1月17日有至88會館，當天是與7月10日一樣前往睿森銀樓招待所，均有付錢，並無接受無償招待，更無要求同行人員改寫自請處分書或改口否認。
黃錦秋指出，她於兼任警政署政風室主任期間，警政署有發給工作費、破案獎金，為檢察官薪水以外的工作收入，因此均用於政風室，並由秘書保管；又她不應酬，都是基層人員安排餐廳，不是由她安排接洽，高檢署調查昧於事實。
檢評會認為，黃錦秋身為檢察官，應知私人招待所的性質特殊，縱然由其他警政高層人士邀約前往，但當下發現酒水備妥、無須付費等情事，應可察覺有異，卻未立即離去，因此不採信其說詞。
檢評會審酌，黃錦秋違反檢察官倫理規範第25條、第5條，「應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴的社交活動」，以及「檢察官應廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴」的規定，認定違失情節達重大程度，有懲戒必要，決議評鑑成立，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。
另外，同樣出入88會館、睿森銀樓招待所，被新北檢移送個案評鑑的檢察官王涂芝，檢評會認為，王涂芝以客人身分出席宴飲，且於新北檢、高檢署行政調查時，均坦承行為、態度良好，決議評鑑成立，但無懲戒必要，報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議。（編輯：張銘坤）