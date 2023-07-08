酒吧界南霸天聯名漢來PAVO　6款調酒開箱「加烤鴨醬」竟無違和

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即日起已推出的三款當中，最具話題的就屬「打狗司令」，是翻轉了經典調酒「新加坡司令」，他特選用漢來美食旗下榮獲多年米其林星級餐廳「名人坊」的特製片鴨醬、粵式料理才會用到的鉅利醋，與經典酸梅湯，利用澄清技術將之萃取出，再搭配PAVO主打的陳年蘭姆酒，打造獨具創意的「打狗司令」。獨特的酸甜口味層次豐富，喝起來竟然無違和，滋味順口而清雅，也讓調酒與漢來美食做出獨有的香味記憶連結。
「鄉愁」則是闡述南洋料理「肉骨茶」風味，與PAVO餐酒館裝潢的南洋風格相呼應，發想來自高雄港的行船人、離鄉背井的新住民、出外打拼的飄泊人，思鄉愁背後的故事，以泥煤威士忌加上肉骨茶、黑糖、香蕉、彈珠汽水等元素，喝起來會讓人聯想到南台灣盛行的古早味刨冰之滋味，也是高雄長大的阿翔，將其童年記憶中的味道加以表現。
至於「甘巴嗲」，重現夜市小吃「梅子芭樂」之風味，選用高雄在地燕巢芭樂，以甘蔗之花為基底，再結合梅茲卡爾酒煙燻氣味，帶出蜜餞慣有的醃漬燻香，口感溫潤且極為順口，小心很容易讓人貪杯而喝太快。
8月開始則還將加入有熱帶風經典調酒「邁泰」變化版的「台丸郎」；還有結合檀香伏特加、客家擂茶、麝香葡萄香氣，以記憶中台南古蹟廟宇、高雄佛光山的檀香味的「人文聞物」；以及以經典調酒「莫西多」改編而來的「歸來」是，是使用兩種風味蘭姆酒浸漬六龜野生山茶為主體，口感冰涼，還以茶葉替代莫西多習慣加入的薄荷葉，喝起來清爽香氣持續縈繞於口。
「想把調酒文化變成台南人生活的一部分」是主理人阿翔長久以來的願望，阿翔擅長將在地特色元素融入各式調酒中，為雞尾酒愛好者打造獨特、有故事的調酒。這次與PAVO的聯名調酒也同樣極具趣味，每一杯酒都是一個故事，每一口餐食都是一段記憶。
另外，高雄洲際酒店五樓的WA-RA日式餐廳及酒吧，近日正式轉型為夜間時段為主的日系風格餐酒，營業時間為每週二至週日晚間18:00至凌晨01:30，週四至週六加食延暢至凌晨02:30。日籍名廚工藤將和領軍發表全新夏季單品菜單及Cocktail Pairing料理，WA-RA日式酒吧也由調酒師梁奕明(Mickey Liang)主理，同樣融合各地文化特色與風土素材創作調酒。
像是入門款「藁燒Old Fashioned」，是由經典調酒「Old Fashioned」延伸，將稻草炙燒(warayaki)手法，稻桿燃燒後香氣與酒體混合，層次豐富迷人。WA-RA日式餐廳及酒吧每週三至週六還邀請DJ現場演出，打造出高雄最時尚又迷幻的餐廳酒吧。
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