Melody出過唱片？「最正一片歌手」曝光　鄉民震驚：華語圈最可惜

李玟大姊家現場調查曝光！找不到遺書　CoCo隨身攜帶抗憂鬱藥

▲李玟輕生現場調查情況曝光。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟輕生現場調查情況曝光。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

華語樂壇天后李玟（CoCo）長年飽受憂鬱症所困，日前病情惡化，在大姊李秋林家中結束生命，二姊李思林5日證實妹妹昏迷3天宣告不治，享年48歲，死訊震驚全球，港媒披露香港警方調查情形，現場沒有發現遺書，只有找到CoCo隨身攜帶的抗憂鬱藥物。

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▲李玟香消玉殞，人生舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟香消玉殞，人生舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
據《星島日報》報導，警方於CoCo姊姊自宅浴室水槽旁邊發現一把沾有血漬的指甲刀，隨身物品則有13粒抗憂鬱藥品，並未看見任何類似遺書的物件，據了解，當天CoCo在大姊和警方陪同下被送往附近的瑪麗醫院，一開始沒有呼吸和脈搏，傍晚約6點一度恢復心跳、呼吸和意識，然而，經過3天搶救仍然回天乏術。

▲李玟（左）相當依賴姊姊李思林。（圖／翻攝自李思林臉書）
▲李玟（左）相當依賴姊姊李思林。（圖／翻攝自李思林臉書）
CoCo二姊李思林6日向港媒澄清，妹妹並非外傳割腕輕生，呼籲大家不要對死因做任何揣測，或是相信網路謠言，強調妹妹是非病死，按照規定必須驗屍，真正死因要留待解剖程序結束，由法醫公布。

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