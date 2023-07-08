李玟老公有見最後一面！CoCo瞞家人對抗憂鬱症　二姊：後來才知道

李玟頭七「請台灣法師跨海誦經」　告別式2個禮拜後才舉行

▲李玟頭七已經有初步規劃，告別式要等遺體發還家屬才能舉辦。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟頭七已經有初步規劃，告別式要等遺體發還家屬才能舉辦。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

流行天后李玟（CoCo）多年來受憂鬱症折磨，日前病情急轉直下，2日在大姊家中結束生命，二姊李思林5日證實妹妹昏迷3天，搶救無效身亡，享年48歲，日前李思林透露會以佛教的形式舉行喪禮，近日進一步表示，會安排台灣師父跨海為妹妹誦經。

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▲李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲▼李玟一生燦爛、精彩。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲▼李玟一生燦爛、精彩。（圖／翻攝自李玟臉書）
據港媒《東網》報導，CoCo二姊李思林說，妹妹的頭七已經有初步規劃，當天會請台灣的師父隔海幫CoCo誦經，這幾天李家人情緒仍然低落，主要張羅後事的李思林希望自己能慢慢回復日常生活，之後可能外出和朋友聊聊、排解情緒，「如果天天煩惱、憂鬱地過，等到像妹妹一樣（生病）就不好了，自己心情還是好差，但盡量做平時該做的事情。」

▲李玟頭七已經有初步規劃。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲家人已經著手安排李玟頭七事宜。（圖／翻攝自李玟臉書）
另外，李思林昨（7）日和大姊李秋林一起到CoCo過世的瑪麗醫院和法醫會面，兩人待了1個多小時才離開，李思林事後受訪表示，第一次處理這種事，難免有點手足無措，昨天法醫研判驗屍手續大概需要兩個星期，等結果出爐，家屬才能領回遺體處理後事。

▲李玟（左起）、李秋林、李思林姊妹合影。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟（左一）在家排行老么，很受大姊李秋林（中）、二姊李思林疼愛。（圖／翻攝自李玟臉書）
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