類風濕性關節炎腰背痠痛　中醫「小針刀」治療改善脊椎壓迫

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「腰椎椎管狹窄」與退化性脊椎炎有關 常見於60歲以上長者臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師王明仁指出，患者過去曾嘗試過復健療程和口服藥物治療，但症狀仍然反覆出現。而腰椎椎管狹窄是一種涉及脊椎椎管和神經孔狹窄的疾病，最常見原因是退化性脊椎炎(Spondylosis)所引起，好發於60歲以上的族群。
王明仁表示，目前西醫治療腰椎椎管狹窄的選項包括物理治療（如：熱敷、電療、腰部拉伸運動、核心和腰部肌肉強化運動、有氧運動等）、藥物治療（如：消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑等）、藥物注射治療和手術治療。一般建議先進行保守治療，只有在症狀嚴重的情況下才考慮手術治療。
「小針刀」結合中西醫學 有鬆解及減壓效果王明仁說，中醫小針刀是一種結合中西醫學優勢的療法，它基於傳統中醫針灸的原理，結合現代醫學的微創技術，能夠準確地針對脊椎周圍受壓迫的區域進行治療，從而達到鬆解和減壓的效果。以往由於小針刀的口徑較粗，治療過程容易引起疼痛，使很多人望而卻步。然而，隨著現代工業的進展，小針刀的口徑已經接近針灸針的粗細，能夠有效減少治療過程中的疼痛，並且創傷和出血的風險已經極低。
中藥助強化筋骨、改善痠痛 出現神經功能障礙應立即就醫此外，由於中醫觀念認為肌肉骨骼退化病變與「肝、腎」有關，而疼痛則和「氣滯血瘀」有關，因此臨床上可以配合補益肝腎、滋養筋骨、行氣活血的中藥幫助患者強化筋骨、改善痠痛，並且避免筋骨加速退化。
王明仁也提醒，雖然大多數腰椎椎管狹窄的預後良好，但如果患者的症狀急劇加重並出現神經功能障礙，則應立即就醫接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58408
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