李多慧簽名香吻加持！粉絲喊破3萬得標 女神自爆「200萬買電腦」
韓國人氣啦啦隊女神李多慧（이다혜），今（8）日與筠熹、阿布舞一同出席全國電子「七月破盤 最美一日店長」活動，現場人山人海都想要一睹女神風采。沒想到一台要價不到5千元的氣泡機，在有了女神的簽名、香吻加持後，竟然喊到3萬元台幣，最終由一名超級粉絲競標獲得，也讓李多慧露出難以置信的神情。
記者詹鎰睿/綜合報導
李多慧這次為了活動專程來台，雖然昨天一下飛機就被台灣天氣熱昏，但李多慧依舊展現可愛又具有親和力的笑容，為現場粉絲賣力應援。談到氣泡機竟然被喊破3萬元，李多慧與筠熹、阿布舞都露出驚訝神情。
筠熹笑說，她目前買過最貴的就是洗衣機，大約5、6萬塊，因為可以直接烘乾，對於懶惰的她來說相當方便；阿布舞則是想要一台除濕機，解決現在天氣悶熱的問題；李多慧則笑著透露，為了開直播，她砸了200萬韓元（約4萬8千元台幣）購買電腦設備，讓其他兩位女孩徹底嚇到，「我以為是台幣耶！」
由於李多慧日前正式入選中華職棒明星賽啦啦隊，即將在7月29日、30日與近百位的啦啦隊女孩一同登場應援，同時也是中華職棒史上首位啦啦隊以外援身分加入明星賽。對此，李多慧難掩興奮的情緒表示，她非常期待，這是在韓國從來沒有過的體驗，也希望透過這次活動，多多與其他女孩交流親近。