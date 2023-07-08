吃冰消暑卻更熱！醫推「7大消暑神物」：排除熱能超沁涼
夏季高溫難耐，不少民眾會選擇吃冰、喝冷飲來消暑降溫，不過實際上冰冷食物會影響體內循環、腸胃功能，導致熱氣難排出，越吃越熱，甚至大腸桿菌超標上吐下瀉！對此，明悅中醫診所朱益智醫師建議，可以選擇椰子汁、蜂蜜、西瓜、薑、冬瓜、胡瓜、甘蔗天然消暑的食材，有清熱、降心火的效果，幫助身體熱能排出，也能真正降溫解熱。
記者鍾怡婷/綜合報導
朱益智醫師指出，椰子汁、西瓜、胡瓜、冬瓜等食物，高鉀離子的天然食材，可以清熱、解暑，也可以加入蜂蜜安心神。尤其是夏季排汗會把身體能量帶走，核心體溫會降低，所以脾胃吸收功能會比較弱，這時就不建議大量吃冰、喝涼水，反而要照顧脾胃，遵循「冬吃蘿蔔，夏吃薑」的食補原理。
夏季吃薑可以增強脾胃系統，增加新陳代謝，讓身體運作、排汗機制更加順暢，順利散水氣、水濕，才能讓體內的熱能、暑氣排出。若是西瓜、椰子水等可以直接食用，冬瓜、胡瓜可以直接搭配薑絲煮湯，一次達到消暑跟增強脾胃的效果。
朱益智醫師也建議，若是在太陽下曝曬太久，有口乾舌燥、小便偏黃，甚至出現腹痛、拉肚子的症狀，建議直接選擇甘蔗汁，補充元氣、滋陰為主，在攝取電解質的同時，還可補充血糖趕走疲勞感。
最後醫師也提醒，夏季暑氣會先熱心，血液中熱能也會提高，要把汗排出來才能真正消暑，因此流汗是排暑氣的必經之路，適度的流汗反而對排除暑氣有益，平常久坐辦公室的民眾，建議睡覺前可以泡腳把身體多餘的熱能排除，使用溫熱水40度至42度，水位約在小腿肚的一半泡5分鐘，讓身體適當出汗代謝體內廢物，不僅可以消暑，也會讓睡眠品質提高。