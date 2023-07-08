他患肝病30年多次昏迷 「飲食1改變」有效控制肝腦病變

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專屬素食餐食 改善身體不適器官移植中心主任鄭紹彬觀察病人氨濃度過高，轉請營養師介入後發現洪先生愛吃魚，但過高的動物性蛋白質攝取會使肝腦病變惡化，故營養師陳筠涵以植物性飲食為主，搭配病人所需營養設計專屬素食餐食，並廿四小時記錄飲食日誌，調整每日蛋白質及熱量的攝取量，試行半個月後，洪先生身體顯著改善，甚至能出院回家休養，等待肝臟移植。
肝昏迷應限制蛋白質攝取量 植物性蛋白質可加速代謝氨氨是造成肝昏迷的主要因素之一，營養師陳筠涵建議，肝昏迷病人應限制蛋白質攝取量，最好控制在每日每公斤體重0.6∼0.8公克。他表示，植物性蛋白質富含膳食纖維可促進排便，改善腸道菌叢，降低腸內有害菌滋生而產生過量的氨。此外，植物性蛋白質含有精胺酸可加速代謝氨，且含硫胺基酸比例較低，代謝後較不易引起肝性腦病變。
健康飲食改善生活品質 順利等到大愛肝臟捐贈洪先生出院後持續堅持少葷多素飲食，遵從醫師和營養師建議，多吃蔬菜水果、全穀雜糧和豆類，限制攝取肉類和高脂肪食物，確保蛋白質與熱量來源均衡。健康飲食不僅提供足夠營養也減輕肝臟負擔，讓他未再出現肝腦病變，大幅改善生活品質。一個半月後，洪先生幸運等到適合的大愛肝臟捐贈，鄭紹彬主任帶領醫療團隊執行長達十小時的移植手術，讓病人重獲新的人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58409
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