麋先生出道10年首度北流開唱　任賢齊突現身全場超嗨

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當〈對面的女孩看過來〉前奏響起，任賢齊與主唱聖皓也跳起經典舞蹈，並且搞笑改編歌詞；在演唱〈再出發〉時，他們更分別奔往舞台的左右兩側，帶動台下觀眾們一起大合唱，熱血氛圍讓兩人直呼過癮。
任賢齊透露本來要飛到另一個城市準備演出，但一接收到麋先生的邀請，表示無論如何都一定要到場支持，讓麋先生充滿感謝的說：「常跟哥說工作不要太累，結果這次竟然讓哥如此奔波。」最後任賢齊也忍不住暴雷在新專輯中將有與麋先生的合作，新作品將在9月前推出。
演唱會上，麋先生一口氣帶來共26首歌，開場〈LoVser〉氣勢磅礡的舞台魅力，搭配古典華麗的歌德鐘樓視效，帶領觀眾進入麋式搖滾之中，緊接著演出的〈上台〉、〈小朋友〉等歌，並首唱演唱會主題曲〈天生寂寞〉，倏忽間滿天彩帶齊力噴發從天而降，在空中畫出一道道美麗拋物線，將現場氣氛推向極致。吉他手小B更忍不住開玩笑向觀眾抱怨：「都你們害的啦！我彈到第6首弦就斷了，我才剛剛換弦而已，以為可以撐一整場。」
麋先生在演唱不插電版本的〈Hey〉時，無預警地開起社群直播，希望同步將這首歌送給無法到場同歡的歌迷，聖皓提到：「這首歌總讓我想起疫情期間不能出門的時光，那時很常開直播讓觀眾點歌，〈Hey〉就是大家很常點的歌。現在疫情趨緩，大家又回到這裡，我希望能回到那時候的感覺，也希望讓無法來現場的歌迷一起隔空參與。」
在大家以為演唱會要告一段落之時，聖皓突然破天荒表示要再唱一次〈天生寂寞〉，並表示要送給台下100分的觀眾們，笑說唱了11年，從來沒有在演唱會唱同1首歌2次，此言一出旋即令台下歌迷驚喜萬分，尖叫聲不斷。