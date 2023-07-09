李玟罹患憂鬱症 丁寧認「我也有」能感同身受：相信你的選擇
歌壇天后李玟7月5日因輕生過世，享年48歲。李玟二姊李思林透露，李玟生前罹患多年憂鬱症，只是沒在眾人面前提起。藝人丁寧想到李玟，憶起過去曾問過憂鬱症朋友的感受，也意識到自己也有憂鬱症，「只是我裝的很好，我常常笑嘻嘻工作完回到家後，關上門蹲在地上哭。」同時也能理解李玟的選擇。
記者薛羽彤/綜合報導
李玟因憂鬱症輕生，憂鬱症議題再度被提起，丁寧想起她曾問過重度憂鬱症的朋友，罹病是什麼感覺，對方回答「我覺得我每一步都踩在地獄。」丁寧表示，朋友的媽媽不睡在房間，「因為有一次半夜起床廁所，看到我朋友站在陽台上面。」最後朋友並沒有跳下去，他有想到他單親的媽媽，最後他花了10幾年處理病況，現在狀態看起來才平穩許多。
透過身邊朋友的經歷，丁寧意識自己也得了憂鬱症，「只是我裝的很好，我常常笑嘻嘻工作完回到家後，關上門蹲在地上哭。」一開始她以為自己只是比較情緒化，沒有什麼，但因為看到朋友這樣，「我也開始處理我自己，我不希望惡化到有一天發現我自己站在陽台上。」
丁寧循著朋友對抗憂鬱症的軌跡，靜坐念經運動看書、接受諮商與身心靈課程，一路下來，成為現在的自己。丁寧表示沒有罹病的人，不會懂患者的感受，同時她也能理解李玟的決定，「不過我也相信你做的任何選擇，都是你唯一可以為自己做的選擇了。沒有關係的。沒有關係的。真的。別人怎麼認為都不重要。真的。安息吧Coco 李玟 ，相信妳已經成為一道光。」
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