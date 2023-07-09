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當兒少一時情緒失控而出現衝動行為、傷及他人，只要制止就沒事了嗎？李宛臻指出，首先應先釐清，孩子暴力行為是哪些原因導致的，暴力行為後的成因通常相當複雜，大致可以分為 3 面向的原因。
家庭教育：幼兒時期的模仿或沒有妥善處理孩子情緒
回溯孩子的成長歷程，常發現是受家庭環境影響，家長若習慣用體罰管教，孩子容易透過模仿父母，用暴力行為去處理憤怒情緒，這些行為可能在學齡前階段就有跡象，但通常是進入青春期後，已經對他人造成嚴重傷害，才真正被重視。
當父母面對孩子情緒時，沒有給予適當的反應或回饋，反而是用體罰的方式處理孩子的失控行為，孩子在這樣的環境中，往往學不會如何處理自己的負面情緒，最後用肢體攻擊，比較極端、外顯的方式表現。
大腦發展：學齡階段無法控制衝動
暴力也是衝動行為，而大腦中的前額葉負責控制衝動，但前額葉直到 20 歲後才會完全成熟，學齡階段前額葉尚在發展，孩子對於衝動控制的能力也比較弱，更別說是衡量事情利弊與風險評估等。因此青春期的代表詞，其實就是衝動與叛逆。
除了前額葉之外，大腦中還有個部位叫做酬賞系統，它在青春期階段已經發展成熟，讓孩子會喜歡去追求成就感、他人的稱讚，甚至是刺激帶來的回饋。兩者加在一起，就好比一台車，有著不靈敏的煞車系統「前額葉」，與油門太強的「酬賞系統」，導致孩子容易在壓力情境下做出衝動行為，原因就在於他們的腦部還沒成熟，因此更無法控制自己。
精神科共病：自閉症類群障礙或注意力不足過動症
如果孩子合併一些精神科共病，如注意力不足過動症、自閉症類群障礙等，其衝動控制、調節負面情緒能力和表達能力往往會受影響，因此感到挫折、憤怒、失望、不滿時，會更加不知如何表達複雜的心情，便容易衝動和選擇暴力來處理心中的負面情緒。
如果發現孩子有暴力傾向，比起一昧地指責，釐清孩子暴力背後的因素是重要的。面對這樣的孩子，師長或醫師應幫助他們梳理情緒、了解行為背後原因，只有做到了這些才能阻止下一次的傷害。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：台北市立聯合醫院松德院區主治醫師李宛臻
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童暴力行為有跡可循！與大腦發展、家庭環境、語言表達等能力有關