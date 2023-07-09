2百萬人陷憂鬱卻僅3成就醫　出現6項症狀快就醫

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▲知名華語女歌手李玟（Coco）因罹患憂鬱症輕生，享年48歲。（圖／維基百科公共領域）
根據衛生福利部國民健康署統計，目前全台保守估計至少超過200萬人、約8.9%患有憂鬱症，其中重度憂鬱症患者占5.2%、約125萬人；換句話說，每個人身邊的親友，都可能有人正遭遇憂鬱風暴，但其中實際就醫比例卻不到3成。
諮商全聯會表示，許多民眾在身體健康出狀況時會直接就醫求助；但遇上心理困擾時，卻因民眾對其認識有限，加上整體社會觀念與文化氛圍影響，求助比例還是遠低於其他生理疾病。
情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆胡延薇說明，憂鬱症就如同「心的感冒」，鼓勵民眾在生活、工作日常之餘，關注自己的作息、心情，當情緒出現下述6項狀況並已經影響到日常活動運作，便可能是憂鬱症徵兆。
- 食慾變化
- 睡眠品質不佳
- 專注力下降
- 自我價值感降低
- 情緒低落
- 反覆出現自殺意念長達2週以上
很多人以為憂鬱症只有情緒低落，但它有可能進一步影響到身體功能，出現記憶力退化、幻覺、身體疼痛、感官鈍化甚至自殺。根據統計，全台2022年自殺死亡人數為3787人，較前年增加202人，增幅為5.6%，諮商全聯會媒體與公共關係委員會委員林子翔提及，心理疾病如同看不見的殺手，唯有民眾有意識地關注自己的心理狀態，方能「及早發現、及早治療、遠離憂鬱」。
世界衛生組織（WHO）強調「沒有心理健康，就不是真健康」，在2020年對全世界呼籲「憂鬱症是當今排名第2需被重視的疾病」諮商全聯會也籲請政府持續將資源與專業人力挹注於校園與社區場域，帶領心理健康專業守護台灣的各個角落。
名人自殺引起模仿效應 當心自殺前4恐出現徵兆另外，光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞表示，名人自殺事件透過各大媒體的報導，除了容易引起患者的焦慮感之外，也有可能出現模仿效應，「患者可能會覺得這些名人都已如此努力，結果仍不如預期，那我大概也沒希望了。」進而出現孤單無助的情緒，而加重憂鬱的症狀。
溫偉鈞提醒患者，若發覺自己看完相關新聞後情緒受到影響，務必關上電視，甚至放下手機，此時可以選擇出外散步或從事其他休閒，遠離過度爆炸的資訊，來轉移自己的注意力。切勿隨意停藥，記得持續就醫。
- 過度焦慮不安
- 提起死亡、毁滅等言語
- 睡眠習慣突然改變
- 有計畫地安排事務，甚至送走心愛的物品
健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58463
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