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于美人黃珊珊掃南門市場　黃珊珊：柯當選推遲數位部新建大樓計畫

▲台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委參選人于美人今（9）日與台北市前副市長黃珊珊赴南門中繼市場掃街（圖／記者朱永強2023.07.09攝）
▲台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委參選人于美人今（9）日與台北市前副市長黃珊珊赴南門中繼市場掃街（圖／記者朱永強2023.07.09攝）

記者邱新博／台北報導

台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委參選人于美人今（9）日與台北市前副市長黃珊珊赴南門中繼市場掃街，聽取攤商即將從中繼市場遷回原址全新大樓的相關意見。于美人表示，東門市場即將要改建，盼可以將南門中繼市場繼續保存至少3年讓東門市場攤商進駐。黃珊珊則表示，民眾黨主席柯文哲若當選總統，數位部新建大樓的計畫將推遲，優先保留中繼市場予東門市場遷拆使用。

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南門市場大樓將在9月下旬啟用，市場預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，台北市府原先規劃原地供東門市場改建使用，但中央6月回函說明該地要依計畫供NCC、數位部興建聯合辦公大樓。

于美人表示，南門市場的遷建是台北市政府非常成功的案例，將不可能化為可能，且中繼市場的模式也將攤商影響減至最小，也讓中正區居民「兩大灶腳」之一的南門市場能夠煥然一新，這是非常值得參考的經驗。

于美人說，東門市場遷建也是中正區重要的盼望之一，東門市場老舊失修，不管是衛生還是公共安全上都已經有很大疑慮，而內市場部分95%攤商都願意遷入中繼市場，但中央卻在今年底準備收回土地新建數位部，拆除中繼市場，東門市場遷拆與重建將無限延宕，實在讓人憂心。

于美人說明，數位部延平辦公室花好幾千萬裝潢，將來也沒有要裁撤，如果12月31日就要拆掉中繼市場就太可惜，要向中央為民請命保留中繼市場至少3年，讓東門市場攤商進駐，盡快改建東門市場。

黃珊珊指出，東門市場改建案獲得柯文哲的高度重視，柯文哲身為台北市前市長，深知東門市場遷建的迫切性與必要性，若柯文哲當選總統，數發部新建大樓的計畫將推遲，優先保留中繼市場予東門市場遷拆使用。

黃珊珊提到，去過2次拜會行政院和財政部，當時稱有BOT案才不願出借，如今要讓數位部使用，就沒有所謂BOT簽約或違約問題，如果延到東門市場攤商進駐、舊市場改建，就不用重新找場地、花錢，否則改建將遙遙無期。

而被問到未來是否會跟柯文哲合作？于美人說，她不排除，只要議題上雙方理念相合，都可以合作；至於會不會主動找柯文哲？她回應，這不是她現在能回答的，她也不會加入民眾黨，不會為難彼此。

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