瓦斯外洩、氣爆3重點一次看！　了解防範措施、處理SOP、氣爆緊急處理

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如何避免瓦斯外洩？ 從使用端加以防範瓦斯、天然氣等是民眾日常生活常須使用到的氣體燃料，但很難預知何時會發生瓦斯外洩、氣爆災害等。陽光基金會消防顧問莊啟忠提醒，民眾身為使用端，應注意以下事項加以防範，包含：
- 天然氣用戶：應使用微電腦瓦斯錶
- 桶裝瓦斯用戶：
- 應選購加裝超流遮斷裝置R280型號的調整器（非R500型號），來防止管線破裂、脫落造成的瓦斯外洩
- 瓦斯桶開關閥應裝自閉裝置，來防止開關閥口鬆動造成的瓦斯外洩，例如：更換不慎、運送傾倒、人為破壞等。
- 瓦斯使用後、外出、就寢前請關閉瓦斯開關
- 小心湯汁溢出，淹熄火焰
- 炊煮時，留意火焰不要被風吹熄
- 瓦斯軟管不宜超過1.8公尺，並應加裝安全夾，以防止脫落
- 瓦斯軟管要經常檢查，發現龜裂，破損時立即換新
發現瓦斯外洩 「禁關推離」4步驟緊急處理如果仍不幸產生瓦斯外洩，民眾發現時請勿驚慌，台北市消防局表示，應依瓦斯外洩緊急處理4步驟「禁關推離」進行處理：
- 禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花
- 關：關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥
- 推：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去
- 離：離開現場到戶外，並撥打119報案
氣爆意外緊急處置重點 逃離現場、119、降溫瓦斯外洩若沒有即使發現處理，或是處理不當可能會進而釀成氣爆意外，造成吸入性傷害、皮膚燒燙傷等。
皮膚科醫師陳俊賓表示，發生氣爆意外，第一時間一定要先逃離現場，並由119緊急醫療網協助醫療處理，如果已逃離危險環境、確保自身安全，傷口緊急處理方式與燙傷「沖脫泡蓋送」類似，但要注意以下幾點：
- 第一時間「降溫」很重要，但注意水溫，用冷水沖而非冰水、冰敷
- 「沖」除了降溫也能把外在髒東西沖掉，但沖力不可太大避免皮膚剝落
- 「脫」如果可輕鬆挪除衣物，民眾可自行處理或經由他人協助
- 如果皮膚與衣物黏在一起，「脫」較不建議民眾自行處理，建議由專業醫護人員協助
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58451
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