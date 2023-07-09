足球／李剛仁的技術能頂替梅西空缺？韓媒：他可勝任前場任何位置
梅西（Lionel Messi）今夏離開法甲豪門巴黎聖日耳曼，而PSG也很快找來了他的替代者，宣布簽下韓國22歲好手李剛仁，補上前者在前場所遺留下來的空缺。對此韓國媒體《朝鮮日報》看好這次的簽約，看好自家球員將能補上梅西在技術層面上的貢獻。
運動中心/綜合報導
李剛仁天賦異稟，很小就成為韓國各年齡層國家隊的主力，2019年隨韓國男足代表隊奪得U20世界盃亞軍，並獲選該屆賽事的MVP。進入歐洲足壇後，他在2021年夏天從瓦倫西亞轉隊皇家馬約卡俱樂部，並得到空間展現了自己的才華。
《朝鮮日報》在文中指出，上賽季李剛仁在西甲出賽33場，斬獲6球6助攻，有90次成功盤帶，在西甲僅次於皇馬的Vinicius Junior，盤帶成功率則是68%西甲第一。梅西在法甲這個數據是50%，該媒體因此稱李剛仁的表現「可以打滿分」。
「PSG新賽季的關鍵在於進攻組合，梅西已經遠走美國，而大巴黎的選擇是李剛仁，後者可以勝任前場任何位置。」《朝鮮日報》這樣寫道，「從個人風格上說，李剛仁亦有能頂替梅西的技術，尤其是對於目前缺少10號類型球員的PSG來說可算是很大的幫助。」
李剛仁轉會費約為2200萬歐元，他在巴黎聖日耳曼的年薪約為400萬歐元，雙方合約預計會到2028年。