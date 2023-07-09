提供健康診療及義剪！移民署高雄港隊辦外籍船員義診

內政部移民署國境事務大隊高雄港隊於今(9)日，在屏東縣東港區漁會，舉辦東港外籍船員義診及義剪活動，讓外籍船員可就近在港區診療，如有不適者也能立即處理，並換個新髮型，由內而外煥然一新。
記者黃守作／高雄報導
移民署國境事務大隊高雄港隊東港外籍船員義診及義剪活動，是由高雄港隊隊長王天順主持，他表示，此次的義診及義剪活動，是由移民署國境事務大隊高雄港隊結合慈濟人醫會、農委會漁業署、東港區漁會、台灣鮪延繩釣協會等單位共同舉辦，義診對象為東港及小琉球地區的外籍船員，義診項目包括中醫(含針灸)、眼科、牙科、皮膚科、血壓(血糖)檢測、腹部超音波、心電圖及一般內、外科等。
王天順說，由於適逢東港鮪魚季魚汛期，港區內外籍漁工看診人數十分踴躍，主辦單位也事先規劃，並增派多位醫生，現場並有十餘位印尼新住民，主動熱情擔任通譯志工，協助醫護人員與漁工溝通，讓此一活動進行順利，溫暖了在異鄉辛苦打拼漁工的心。
王天順指出，東港地區漁船大多僱用印尼船員，他們表示，在印尼家鄉做健康檢查須花費龐大費用，而且海上工作不便就醫，只能先用成藥緩解不適，適逢靠港休息期間，在台灣可免費接受醫生診療，還能整理一頭亂髮，不用到市區的理髮店，真的很方便。
由於義診前須空腹以利檢測血糖，主辦單位也貼心的在現場提供免費餐盒，以供船員在義診後果腹、補充體力，對於移民署等單位的用心及關懷，船員們也透過翻譯表達誠摯謝意。