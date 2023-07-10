排球／南韓爭冠最大勁敵非中華隊！　教練林道憲點名這三隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
陣中擁有三位逾200公分長人、平均身高192的南韓隊，今天面對沙烏地阿拉伯，以25：17、20、23拿下二連勝，毫無懸念在預賽B組排第一，12強資格到手，同為一勝一負的泰國和沙烏地明天捉對，決定最後一個席次誰屬。
亞洲男排挑戰盃被視為杭州亞運前哨戰，南韓隊執行教練林道憲（音譯）透露：「目前南韓亞運男排最後名單還沒確定，這次來台的球員就是亞運培訓隊，屆時會再視情況，精挑出正選名單。」
對於此次亞洲挑戰盃，南韓隊目標很明確，就是要奪冠，取得世界挑戰盃門票，朝繼2018年後再度參加VNL 國家排球聯賽的目標前進，那奪冠之路最大的絆腳石是那些隊伍呢？林道憲說：「印尼、巴林和澳洲。」
第一次來台比賽的南韓聯賽MVP鄭智錫，對於台灣球迷的熱情印象深刻。「昨天比完賽要離開時，有球迷圍著我們要合照及簽名，很開心，但也提醒自己要作好準備，打好每一場球。」
E組澳洲對越南之戰，人高馬大的澳洲在網前佔優勢，Aubrey得22分、Garrett得18分、Flowerday各15分，但拚勁十足的越南也不願輕易繳械，大戰四局後，最後由澳洲以3：1（25：23、25：16、33：35、25：20）獲勝。
澳洲隊隊長Perry賽後表示：「AVC的比賽強度都很高，很開心可以贏得這場比賽，但還是有許多美中不足之處，尤其第三局時因失誤太多自毀長城，整體的表現差強人意，我覺得我們應該可以表現得再更好一些才對。」
D組的菲律賓對上澳門，菲律賓打出快速強悍的進攻戰術，雖然一開始遇到小亂流，加上澳門頑強抵抗，雙方比分一度拉近，但最後菲律賓即時調整找回節攻防節奏，以25：21、25：15、25：14取得首場勝利。
一開賽菲律賓隊防守和接發球失誤頻傳，給了澳門可乘之機，數度將比分拉近甚至超前，菲律賓教練團改變策略，以Marck Jesus Espejo及Steven Charles Rotter為主軸，最後在主攻手Joshua Umandal一記邊陲攻擊下，25：21險勝。
第二局起，菲律賓隊在隊長Vincent Raphael Mangulabnan領軍下，找回穩定的攻防節奏，充分展現出快速強悍球的球風，以25：15輕鬆拿下第二局後，第三局教練團讓候補選手輪番上陣磨刀，25：14再下一城開胡。
F組巴林以3：1打敗斯里藍卡，吞下兩敗的斯里藍卡退出12強之爭，由巴林和印尼搭上12強列車。