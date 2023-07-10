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蒲亭遭通緝成外交難題　南非：金磚峰會將實體舉行

▲儘管國際刑事法院通緝俄羅斯蒲亭，但蒲亭已受邀參加下個月的金磚五國峰會，該峰會將實體舉行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管國際刑事法院通緝俄羅斯蒲亭，但蒲亭已受邀參加下個月的金磚五國峰會，該峰會將實體舉行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社約翰尼斯堡9日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙今天表示，儘管國際刑事法院通緝俄羅斯蒲亭，但蒲亭已受邀參加下個月的金磚五國峰會，該峰會將實體舉行。

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法新社報導，南非是金磚五國（BRICS）現任主席，此重量級組織尚包括巴西、俄羅斯、印度和中國，目的是挑戰美國和歐洲主導的全球治理結構。

在南非執政的非洲民族議會（ANC）所舉行的一場研討會上，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在場邊活動中向南非媒體表示，「金磚五國峰會將至，我們正完成對會議形式的討論」。他補充說，這將會是一次「實體」會議。

拉瑪佛沙並未透露蒲亭（Vladimir Putin）是否會親自出席峰會。蒲亭現因俄羅斯涉嫌非法驅逐烏克蘭兒童而遭國際刑事法院（International Criminal Court）通緝。

拉瑪佛沙在當地電視直播簡報上回答提問時表示：「我們致力於舉行實體的金磚五國峰會，在現場大家可以看到彼此。」

拉瑪佛沙強調：「我們已近3年沒有舉行實體峰會，這次會議不會是虛擬的。」

南非作為國際刑事法院的成員，如果蒲亭踏足南非，南非理論上應要將他逮捕。

當地媒體曾猜測南非是否考慮將峰會移至中國舉行，因為中國並未簽署「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute），這樣可避免陷入是否要逮捕蒲亭的困境。

是否逮捕蒲亭對南非來說是一個外交兩難，自反種族隔離抗爭以來，南非一直與俄羅斯關係密切。

南非並未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同時宣稱自己立場公正，並且願意推動對話。

拉瑪佛沙說：「我們從偉大的曼德拉（Nelson Mandela）學到這一點，因為這也是他處理國際關係的方式，他能與所有各方對話，無論他們是否處於衝突之中。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120710

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