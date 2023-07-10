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結合農產與生科　屏東農科園區滿足六大產業需求

▲行政院農業委員會農業生物科技園區是全台唯一以農業科技為發展主軸的產業聚落。（圖／農委會提供）
▲行政院農業委員會農業生物科技園區是全台唯一以農業科技為發展主軸的產業聚落。（圖／農委會提供）

記者黃仁杰／台北報導

行政院農業委員會農業生物科技園區是全台唯一以農業科技為發展主軸的產業聚落，農科園區表示，對產業而言，充足的水電及廣闊價廉的土地是設廠選址之首要條件。農科園區坐落廣闊富饒的屏東平原，為典型的熱帶季風氣候，全年日照充足，空氣品質良好，並擁有得天獨厚大武山脈孕育之豐沛水源，為盛產且質優的農林漁牧產區。農科園區不缺水、不缺電、不缺土地且租金低廉，以及原物料取得便利的優勢條件，備受食品生技大廠青睞。

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農科園區表示，廠商除了自身擁有生產製造關鍵技術，更可就近運用園區周邊豐富的農林漁牧資源，因此六大產業中，以天然物加值產業最為蓬勃發展，營業額合計占全園區約40%。國內多家食品生技大廠不論是擴增產能、投入新產品研發或進行上下游垂直整合，都選擇進駐農科園區加碼投資，譬如以肉品加工聞名的台灣農畜產公司、專業生產拉麵及高湯調味醬料的台灣有明食品公司、「一家烤肉萬家香」令人朗朗上口的萬家香醬園公司、以傳香飯糰遍布臺灣大街小巷並獨創冷凍熟飯外銷的魔米國際公司，以及業務用巧克力專業製造商妙見食品公司等，落腳農科園區均已投產營運。

另外，廠房正在興建中的則有安心食品服務公司，為縮短產地製程與運輸距離，強化從產地到產線及工廠出貨的食安與品保管控，逾1萬坪的農科園區新廠正順利興建中；還有深耕冷凍調理食品領域、家戶喻曉的冷凍食品標竿企業桂冠實業公司，斥資新臺幣15億元正在農科園區新建廠房，並規劃導入最新智慧化食品製程及設備，將逐步擴大國內外市場版圖。

農科園區指出，園區公共設施完善、招商服務迅速、水電充足且享有多項租稅優惠。為營造友善投資環境，園區設立工商服務單一窗口，透過專人、專案、專責的方式，協助廠商辦理土地或廠房租賃、建築管理、公司及工廠登記到開工量產一條龍服務，使投資進駐能夠更加簡潔便利，並提供常溫及低溫倉儲、進出口檢疫及檢驗通關支援，以及專案低利貸款、保稅優惠、研發補助、產學合作、人才培訓及市場行銷等輔導措施，目前已有114家農業生技企業進駐，形成農業科技加值六大產業聚落，帶動投資金額達新臺幣147億元以上，創造約2,700名就業人口數。

農科園區是傳統農產業與生物科技產業結合的實證場域，匯聚在地資源，招商引資熱潮不斷，帶動產業價值提升。在園區既有233公頃基地廠商進駐幾近滿檔後，為因應產業聚落成長所帶動之建廠土地需求，農科園區已再完成165公頃擴充基地之開發，園區總面積近400公頃，並已適當分割為方正完整之建廠坵塊，預計可容納企業進駐投資設廠之總家數達180家以上，加上與園區外的上下游供應鏈廠商串聯，發揮產業群聚效應。

農科園區坐擁南二高長治及鹽埔二處交流道，交通便捷，距離高鐵左營站、高雄國際機場及高雄港約30分鐘車程，貨物運輸及進出口皆非常便利；加上擁有完善公共建設、單一窗口優質行政服務及以出口為導向、力拼國際行銷的產銷輔導措施，有效推升臺灣農業科技產業在全球市場之能見度。如此相對低成本、低風險、高成長之投資環境，此時此刻來農科園區投資正是好時機。

 

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