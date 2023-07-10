結合農產與生科　屏東農科園區滿足六大產業需求

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另外，廠房正在興建中的則有安心食品服務公司，為縮短產地製程與運輸距離，強化從產地到產線及工廠出貨的食安與品保管控，逾1萬坪的農科園區新廠正順利興建中；還有深耕冷凍調理食品領域、家戶喻曉的冷凍食品標竿企業桂冠實業公司，斥資新臺幣15億元正在農科園區新建廠房，並規劃導入最新智慧化食品製程及設備，將逐步擴大國內外市場版圖。
農科園區指出，園區公共設施完善、招商服務迅速、水電充足且享有多項租稅優惠。為營造友善投資環境，園區設立工商服務單一窗口，透過專人、專案、專責的方式，協助廠商辦理土地或廠房租賃、建築管理、公司及工廠登記到開工量產一條龍服務，使投資進駐能夠更加簡潔便利，並提供常溫及低溫倉儲、進出口檢疫及檢驗通關支援，以及專案低利貸款、保稅優惠、研發補助、產學合作、人才培訓及市場行銷等輔導措施，目前已有114家農業生技企業進駐，形成農業科技加值六大產業聚落，帶動投資金額達新臺幣147億元以上，創造約2,700名就業人口數。
農科園區是傳統農產業與生物科技產業結合的實證場域，匯聚在地資源，招商引資熱潮不斷，帶動產業價值提升。在園區既有233公頃基地廠商進駐幾近滿檔後，為因應產業聚落成長所帶動之建廠土地需求，農科園區已再完成165公頃擴充基地之開發，園區總面積近400公頃，並已適當分割為方正完整之建廠坵塊，預計可容納企業進駐投資設廠之總家數達180家以上，加上與園區外的上下游供應鏈廠商串聯，發揮產業群聚效應。
農科園區坐擁南二高長治及鹽埔二處交流道，交通便捷，距離高鐵左營站、高雄國際機場及高雄港約30分鐘車程，貨物運輸及進出口皆非常便利；加上擁有完善公共建設、單一窗口優質行政服務及以出口為導向、力拼國際行銷的產銷輔導措施，有效推升臺灣農業科技產業在全球市場之能見度。如此相對低成本、低風險、高成長之投資環境，此時此刻來農科園區投資正是好時機。
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