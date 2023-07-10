6月人口總數2337萬3283人　出生數維持破萬人

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新生兒部分，6月出生數為1萬1009人，折合年粗出生率為千分之5.73，較去年同期增加66人、較5月減少800人。就縣市別言，粗出生率最高為彰化縣千分之7.84，其次為連江縣千分之7.83、桃園市千分之7.68；最低為基隆市千分之3.26、苗栗縣千分之4.03、新北市千分之4.51。
6月人口死亡數為1萬7415人，折合年粗死亡率為千分之9.07，較去年同期減少3618人，較5月減少115人。以縣市別來看，粗死亡率最高為台東縣千分之13.25、屏東縣千分之12.83、澎湖縣千分之12.47；最低為連江縣千分之6.09、新竹市千分之6.88、金門縣千分之6.98。
攸關社會增加的遷入遷出人口部分，6月遷入人口數為9萬5229人，較去年同期增加9361人，較5月減少7810人；遷出人口數為7萬6624人，較去年同期減少9054人，較5月減少6984人，淨遷入人口數為1萬8605人。
出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣6月人口自然增加為負6406人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，6月為1萬8605人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加1萬2199人。
另外，6月結婚對數9755對，其中不同性別9493對、相同性別262對，折合年粗結婚率為千分之5.08；離婚對數4505對，其中不同性別4444對，相同性別61對，折合年粗離婚率為千分之2.35。（編輯：林興盟）1120710