啟動青年就業與創業！勞動部高屏澎東分署推投資青年就業
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署全力推動投資青年就業2.0方案，期能啟動青年就業與創業契機。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，勞動部為協助青年就業及創業多元管道，推動投資青年就業2.0方案，高屏澎東分署分署全力相挺有需求的15歲至29歲青年能善用政府資源，持續精進工作領域所需專業技能，以爭取更好的職涯發展。
記者黃守作／高雄報導
郭耿華說，勞動部結合11個部會資源推動投資青年就業2.0方案中，以定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職等五大目標及策略措施，以啟動青年就業與創業契機。
其中，促就業就是鼓勵及協助初次尋職青年做好求職準備，也提供青年創業協助，包括創業前的培育與準備、創業中的諮詢輔導與知能課程，以及創業後的資金支援等，讓青年朋友不再只是「想要」創業，而是實際「做到」創業。
郭耿華指出，高屏澎東分署為協助有意創業之青年提早做好準備，跨出創業第一步，即日起擴大辦理「創業揪Young!青春築夢大進擊」系列活動，包括職涯探索、研習課程、青年創業家座談、企業見習及駐點諮詢等一條龍服務，預計超過百位29歲以下青年參與，以響應產業趨勢發展與人才培育工作。