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許傑輝引退22天！演藝圈「告別作」曝光蒼老身影

▲許傑輝《地獄里長》成為告別演藝圈最後一部作品。（圖／翻攝LINE TV）
▲許傑輝《地獄里長》成為告別演藝圈最後一部作品。（圖／翻攝LINE TV）

記者羅凌筠/綜合報導

許傑輝宣布退出演藝圈已過22天，新作《地獄里長》變成告別演藝圈的最後一部作品，《地》劇8日播出，許傑輝頭頂黑道山本頭，臉部化蒼老妝容扮演宮廟總幹事，劇中他是阿嬤王彩樺的好友，看著里長林哲熹從小長大，據導演瞿友寧的說法，許傑輝戲分已有所刪減，「不能因為剪掉輝哥，影響其他人付出，簡化他的戲，對他來講已經是懲罰。」許傑輝也尊重劇組的決定。

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▲左起嚴正嵐、林哲熹、鄭人碩在《地獄里長》穿梭陰陽界。（圖／風起娛樂提供）
▲左起嚴正嵐、林哲熹、鄭人碩在《地獄里長》穿梭陰陽界。（圖／風起娛樂提供）
《地獄里長》公視首播收視人口達45萬，前兩集充滿著吵架的怒火，林哲熹與嚴正嵐這兩個看似八竿子打不著的里長與準律師，出場戲非但沒有轉角遇到愛，反而先遇到「車禍」，兩人見面即開吵，透過爭吵顯露出兩位主角在個性上對於人、神、法律的不同見解。隨後劇情急轉直下，劇中嚴正嵐面臨媽媽鄭怡的無故失蹤，才得以重新檢視自己已經很久沒有好好地關心媽媽，情緒失控潰堤。

▲《地獄里長》王彩樺（右）為孫子林哲熹準備宵夜卻遭不耐煩頂撞。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》王彩樺（右）為孫子林哲熹準備宵夜卻遭不耐煩頂撞。（圖／風起娛樂提供）
另外王彩樺熬夜為孫子等門，準備了一大碗滷肉麵羹，卻被林哲熹嫌棄頂撞，讓阿嬤氣得轉頭就走。林哲熹認為：「當時覺得演起來很真實，人生當中總是會有這種因為不耐煩跟長輩頂撞的時刻，心裡其實知道他們也是為了自己，但還是會忍不住心中的不耐煩，卻沒想到這是最後一次跟阿嬤的面對面對話，那真的是會特別崩潰與後悔。」

▲《地獄里長》馬力歐（右）飾演社區管理員，到鄭怡家中探聽命案。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》馬力歐（右）飾演社區管理員，到鄭怡家中探聽命案。（圖／風起娛樂提供）
劇中趙麗玲（鄭怡飾）的神秘失蹤，眾人循線找到許多嫌疑人，從一開始的機車房東蔣偉中（蔡阿炮飾），到問題少年盧品冠（林暉閔飾），隨著監視器證據曝光以及目擊者證詞，加上神明的籤詩指引，凶手竟然是近在眼前的社區大樓管理員陳國昌（馬力歐飾）。凶手落網後接受偵訊，成為首周的最高收視段落，馬力歐開心表示：「一直以來都想嘗試不同角色扮演，特別是這一次演凶手，有一點挑戰性，也因為如此很害怕會被觀眾猜出來。」

▲《地獄里長》邵奕玫飾演為愛輟學的檳榔西施。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》邵奕玫飾演為愛輟學的檳榔西施。（圖／風起娛樂提供）
馬力歐印象深刻的是有一場在頂樓遭林哲熹逮個正著的潑水戲，「戲服只有兩套，這意味著兩次之內必須要成功，拍攝時我記得是寒流，劇組很貼心地幫我準備了溫水。」林哲熹加碼透露：「當時跟馬哥對戲就覺得他是一個很『活』的人，我有跟他分享去找真實里長做田調的過程，所以其中一場大家看監視器對話的戲，我透過田調加上一些生活的台詞後，馬哥也都能夠接到，甚至給出更真實、更生活的對話回應。」

▲《地獄里長》馬力歐（後）與邵奕玫拍攝行凶戲，兩人事前做足溝通準備與防護措施。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》馬力歐（後）與邵奕玫拍攝行凶戲，兩人事前做足溝通準備與防護措施。（圖／風起娛樂提供）
談及拍攝行凶戲的辛苦之處，馬力歐笑稱：「當下要解決由鄭怡飾演的趙麗玲確實比較辛苦一點，因為我要扛、要追她，深怕會把她弄受傷，但都順利安全拍完。而劇中不小心失手誤殺邵奕玫飾演的周筱恩時，劇情要摀住她、背她、還要為她做心肺復甦術，這些難免會有一些肢體接觸，我特別重視事先要跟對手演員詳細溝通過，尤其禮貌上一定會做足。」

對此邵奕玫表示：「我在激烈拉扯中斷氣，必須靜止不動，拍攝過程中馬哥一直小心翼翼地怕我受傷，也有跟我再三溝通接下來的表演會如何進行，在每一次的排練及拍攝結束後，馬哥都會用最快的速度把我扶起來並關心我的狀況，我覺得馬哥是一位非常暖心又專業的前輩，帶領我一步一步完成這次的拍攝，以前一直都知道馬哥在綜藝節目上非常好笑，這次合作後徹底被他圈粉了！」

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