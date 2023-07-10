許傑輝引退22天！演藝圈「告別作」曝光蒼老身影

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另外王彩樺熬夜為孫子等門，準備了一大碗滷肉麵羹，卻被林哲熹嫌棄頂撞，讓阿嬤氣得轉頭就走。林哲熹認為：「當時覺得演起來很真實，人生當中總是會有這種因為不耐煩跟長輩頂撞的時刻，心裡其實知道他們也是為了自己，但還是會忍不住心中的不耐煩，卻沒想到這是最後一次跟阿嬤的面對面對話，那真的是會特別崩潰與後悔。」
劇中趙麗玲（鄭怡飾）的神秘失蹤，眾人循線找到許多嫌疑人，從一開始的機車房東蔣偉中（蔡阿炮飾），到問題少年盧品冠（林暉閔飾），隨著監視器證據曝光以及目擊者證詞，加上神明的籤詩指引，凶手竟然是近在眼前的社區大樓管理員陳國昌（馬力歐飾）。凶手落網後接受偵訊，成為首周的最高收視段落，馬力歐開心表示：「一直以來都想嘗試不同角色扮演，特別是這一次演凶手，有一點挑戰性，也因為如此很害怕會被觀眾猜出來。」
馬力歐印象深刻的是有一場在頂樓遭林哲熹逮個正著的潑水戲，「戲服只有兩套，這意味著兩次之內必須要成功，拍攝時我記得是寒流，劇組很貼心地幫我準備了溫水。」林哲熹加碼透露：「當時跟馬哥對戲就覺得他是一個很『活』的人，我有跟他分享去找真實里長做田調的過程，所以其中一場大家看監視器對話的戲，我透過田調加上一些生活的台詞後，馬哥也都能夠接到，甚至給出更真實、更生活的對話回應。」
談及拍攝行凶戲的辛苦之處，馬力歐笑稱：「當下要解決由鄭怡飾演的趙麗玲確實比較辛苦一點，因為我要扛、要追她，深怕會把她弄受傷，但都順利安全拍完。而劇中不小心失手誤殺邵奕玫飾演的周筱恩時，劇情要摀住她、背她、還要為她做心肺復甦術，這些難免會有一些肢體接觸，我特別重視事先要跟對手演員詳細溝通過，尤其禮貌上一定會做足。」
對此邵奕玫表示：「我在激烈拉扯中斷氣，必須靜止不動，拍攝過程中馬哥一直小心翼翼地怕我受傷，也有跟我再三溝通接下來的表演會如何進行，在每一次的排練及拍攝結束後，馬哥都會用最快的速度把我扶起來並關心我的狀況，我覺得馬哥是一位非常暖心又專業的前輩，帶領我一步一步完成這次的拍攝，以前一直都知道馬哥在綜藝節目上非常好笑，這次合作後徹底被他圈粉了！」