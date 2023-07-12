中職選秀總整理！全部名單、關鍵人物、分析一次看

2023中職（CPBL)選秀將於12日晚間6時30分展開，這次選秀因為有不少旅外球員投入，加上U18中華隊球員也報名，雖然被認為可能是「選秀小年」，但台鋼雄鷹也要從這次季中選秀中，好好增加戰力，為明年打一軍提前準備，尤其「海嘯哥」林子偉的加入，也讓這次選秀多了一些亮點，此外，每隊都有需要補強的位置，完整報名名單也出爐，讓我們來一一檢視這些好手的表現。
記者吳政紘/綜合報導
這次選秀可分為「旅外菁英組」、「名將之後」、「旅日歸國」、「不受限球員」、「U18青棒世代」等類型，當然旅外戰將以林子偉、張景淯、王志庭、林暉盛受到關注，加上這些球員都有在中職春訓或是隨隊訓練，球隊也不陌生他們的狀態。
目前在美國大西洋聯盟長島鴨隊打拚的林子偉，表示自己考慮到小孩未來就學等發展，願意回到家鄉打球，他是高雄人，也是那瑪夏出生的英雄，就讀在地忠孝國小、忠孝國中、高苑工商，之後加入紅襪隊旅外，經過這些年的受傷等狀況，他也是睽違13年，再度回到台灣打球。
前水手隊張景淯，有左投優勢，加上身材高大，年紀也才23歲，十分有機會被味全龍選中，王志庭跟著龍隊，也是列入觀察對象。
中信兄弟找來前道奇隊投手林暉盛，不過因為他具備先發的實力，很有可能就被其他球隊「攔胡」，第一輪幾乎確定，林子偉、王念好、林佳緯等球員都有機會被選中，相當被看好。
NOWnews今日新聞所製作節目《野球名人房》主持人，名球評「東哥」黃忠義也看好林子偉可以穿上台鋼隊服，他認為，台鋼需要球星，加上剛起步，林子偉可守內外野，是很好的人選。
中職選秀完整名單：
| 投手（87人）
| 黃峻億
| 李家明
| 吳東霖
| 楊凱
| 楊尊凱
| 歐承韋
| 陳威宇
| 大瀧幸治
| 胡逸涵
| 陳子傑
| 黃群
| 盧冠宇
| 林詩翔
| 李雚喆
| 劉勝倫
| 陳冠穎
| 陳慎
| 陳原維
| 洪紹恩
| 陳聖文
| 林浩瑋
| 邱志鵬
| 陽益政
| 唐榮恩
| 蔣鎮宇
| 高秉洋
| 潘亮銘
| 鄭澔
| 辛俊昇
| 鄭兆凱
| 陳英睿
| 郭嘉勝
| 高偉強
| 林華偉
| 郭俞延
| 葉一竤
| 陳品宏
| 盧泓捷
| 方郁淮
| 邱承奕
| 王為陞
| 爾曼羅索普
| 萬立宸
| 曾家輝
| 李祐賢
| 李重儀
| 張晋恩
| 林育辰
| 王泓勛
| 郭玟毅
| 李軒慈
| 龔家禛
| 蘇晏廷
| 林睿杰
| 黃家諾
| 鄭又維
| 巫柏葳
| 蕭志文
| 王伯洋
| 廖昭雄
| 陳韋澔
| 温展樂
| 蕭憶祥
| 王祥恩
| 李岳霖
| 詹玉澤
| 周彥農
| 林暉盛
| 曾奕翔
| 林展樟
| 林暐辰
| 林建宏
| 胡雲彬
| 楊家凱
| 林旺熙
| 姚恩多
| 李灝昇
| 李偉安
| 林柏佑
| 賴胤豪
| 洪宸毅
| 王柏傑
| 黃侰程
| 張景淯
| 王志庭
| 髙塩将樹
| 楊博巽
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| 捕手（16人）
| 林諺品
| 張育誠
| 舒治偉
| 楊育安
| 許家勤
| 王興龍
| 陳世嘉
| 余羿賢
| 張文漢
| 古定昊
| 劉秉傑
| 張益豪
| 胡孟智
| 徐博瑋
| 呂東翰
| 楊皓然
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| 一壘手（7人）
| 馬少安
| 紀翌辰
| 張育昇
| 戴昊恩
| 李以諾
| 李勛傑
| 林劭宇
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| 游擊手（19人）
| 張建鑫
| 陳致均
| 王偉哲
| 陽念祖
| 張杰倫
| 劉俊緯
| 周志憲
| 張士綸
| 游証鈞
| 林泓弦
| 烏凱恩
| 林雨力
| 翁耀宗
| 陳飛霖
| 曾昱磬
| 陳愷佑
| 楊祥禾
| 張皓崴
| 蔡若新
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| 二壘手（11人）
| 劉子杰
| 沈忠興
| 湯家豪
| 曾翰宇
| 楊閔貽
| 高捷
| 林逸翔
| 杜禹鋒
| 徐翊瑋
| 賴俊
| 林子偉
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| 三壘手（11人）
| 張誠恩
| 邱郡
| 葉子然
| 李承嘉
| 韓碩恆
| 王世顯
| 張育豪
| 洪奇晸
| 廖元斌
| 吳寬軒
| 王念好
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| 外野手（27人）
| 楊岩潔
| 魏興明
| 邱澤豪
| 林莛淯
| 盧彥祖
| 高偉豪
| 簡子騏
| 林楷峯
| 楊正宇
| 邱鑫
| 林志光
| 陳培力
| 王威倫
| 施季定華
| 林資凱
| 張豈豪
| 高允謙
| 張緯澤
| 黃祿涵
| 簡子寬
| 陳維祥
| 鍾少華
| 伊斯坦大．比力安
| 盧奕呈
| 林昱佑
| 賴佳豐
| 林佳緯
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