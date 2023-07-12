NBA／自由市場總整理、球星最新動態　綠衫軍有望與Brown續約

中職選秀總整理！全部名單、關鍵人物、分析一次看

▲中華隊內野手林子偉投入中職選秀，確定回國。(圖/中華職棒聯盟提供)
▲中華隊內野手林子偉投入中職選秀，確定回國。(圖/中華職棒聯盟提供)

記者吳政紘/綜合報導

2023中職（CPBL)選秀將於12日晚間6時30分展開，這次選秀因為有不少旅外球員投入，加上U18中華隊球員也報名，雖然被認為可能是「選秀小年」，但台鋼雄鷹也要從這次季中選秀中，好好增加戰力，為明年打一軍提前準備，尤其「海嘯哥」林子偉的加入，也讓這次選秀多了一些亮點，此外，每隊都有需要補強的位置，完整報名名單也出爐，讓我們來一一檢視這些好手的表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次選秀可分為「旅外菁英組」、「名將之後」「旅日歸國」「不受限球員」「U18青棒世代」等類型，當然旅外戰將以林子偉、張景淯、王志庭、林暉盛受到關注，加上這些球員都有在中職春訓或是隨隊訓練，球隊也不陌生他們的狀態。

▲WBC經典賽中華隊林子偉。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲WBC經典賽中華隊林子偉。（圖／特約攝影林柏年攝）
目前在美國大西洋聯盟長島鴨隊打拚的林子偉，表示自己考慮到小孩未來就學等發展，願意回到家鄉打球，他是高雄人，也是那瑪夏出生的英雄，就讀在地忠孝國小、忠孝國中、高苑工商，之後加入紅襪隊旅外，經過這些年的受傷等狀況，他也是睽違13年，再度回到台灣打球。

前水手隊張景淯，有左投優勢，加上身材高大，年紀也才23歲，十分有機會被味全龍選中，王志庭跟著龍隊，也是列入觀察對象。

中信兄弟找來前道奇隊投手林暉盛，不過因為他具備先發的實力，很有可能就被其他球隊「攔胡」，第一輪幾乎確定，林子偉、王念好、林佳緯等球員都有機會被選中，相當被看好。

NOWnews今日新聞所製作節目《野球名人房》主持人，名球評「東哥」黃忠義也看好林子偉可以穿上台鋼隊服，他認為，台鋼需要球星，加上剛起步，林子偉可守內外野，是很好的人選。

中職選秀完整名單：

投手（87人）
黃峻億

 李家明

 吳東霖

 楊凱

 楊尊凱
歐承韋

 陳威宇

 大瀧幸治

 胡逸涵

 陳子傑
黃群

 盧冠宇

 林詩翔

 李雚喆

 劉勝倫
陳冠穎

 陳慎

 陳原維

 洪紹恩

 陳聖文
林浩瑋

 邱志鵬

 陽益政

 唐榮恩

 蔣鎮宇
高秉洋

 潘亮銘

 鄭澔

 辛俊昇

 鄭兆凱
陳英睿

 郭嘉勝

 高偉強

 林華偉

 郭俞延
葉一竤

 陳品宏

 盧泓捷

 方郁淮

 邱承奕
王為陞

 爾曼羅索普

 萬立宸

 曾家輝

 李祐賢
李重儀

 張晋恩

 林育辰

 王泓勛

 郭玟毅
李軒慈

 龔家禛

 蘇晏廷

 林睿杰

 黃家諾
鄭又維

 巫柏葳

 蕭志文

 王伯洋

 廖昭雄
陳韋澔

 温展樂

 蕭憶祥

 王祥恩

 李岳霖
詹玉澤

 周彥農

 林暉盛

 曾奕翔

 林展樟
林暐辰

 林建宏

 胡雲彬

 楊家凱

 林旺熙
姚恩多

 李灝昇

 李偉安

 林柏佑

 賴胤豪
洪宸毅

 王柏傑

 黃侰程

 張景淯

 王志庭
髙塩将樹

 楊博巽



捕手（16人）
林諺品

 張育誠

 舒治偉

 楊育安

 許家勤
王興龍

 陳世嘉

 余羿賢

 張文漢

 古定昊
劉秉傑

 張益豪

 胡孟智

 徐博瑋

 呂東翰
楊皓然



一壘手（7人）
馬少安

 紀翌辰

 張育昇

 戴昊恩

 李以諾
李勛傑

 林劭宇


游擊手（19人）
張建鑫

 陳致均

 王偉哲

 陽念祖

 張杰倫
劉俊緯

 周志憲

 張士綸

 游証鈞

 林泓弦
烏凱恩

 林雨力

 翁耀宗

 陳飛霖

 曾昱磬
陳愷佑

 楊祥禾

 張皓崴

 蔡若新
二壘手（11人）
劉子杰

 沈忠興

 湯家豪

 曾翰宇

 楊閔貽
高捷

 林逸翔

 杜禹鋒

 徐翊瑋

 賴俊
林子偉



三壘手（11人）
張誠恩

 邱郡

 葉子然

 李承嘉

 韓碩恆
王世顯

 張育豪

 洪奇晸

 廖元斌

 吳寬軒
王念好




外野手（27人）
楊岩潔

 魏興明

 邱澤豪

 林莛淯

 盧彥祖
高偉豪

 簡子騏

 林楷峯

 楊正宇

 邱鑫
林志光

 陳培力

 王威倫

 施季定華

 林資凱
張豈豪

 高允謙

 張緯澤

 黃祿涵

 簡子寬
陳維祥

 鍾少華

 伊斯坦大．比力安

 盧奕呈

 林昱佑
賴佳豐

 林佳緯
 


中職選秀／林子偉加盟需要買斷金？中職歷史有誰也需支付？

中職選秀完整名單出爐！林子偉掛頭牌　王威晨老弟王威倫入選

中職選秀／林子偉返台台鋼要選嗎？「東哥」黃忠義：他就是明星

中職選秀／選林子偉買斷金至少46萬！月薪上看百萬將成最高薪野手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀