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中職選秀／34歲「不死鳥」高塩將樹參戰！盤點選秀「不受限」球員

▲高塩將樹將再度以不受限球員挑戰中職選秀。（圖／中職提供）
▲高塩將樹將再度以不受限球員挑戰中職選秀。（圖／中職提供）

實習記者練宗翰/綜合報導

中華職棒2023年選秀會將於7月12日正式登場，其中最備受矚目的，肯定是旅美好手林子偉將回國投入中職選秀。然而在178名選手投入的中職選秀中，有三名球員不受限制外籍球員投入選秀，分別是「台伊混血」爾曼羅索普(Arman Rasoulpour)、「台日混血」大瀧幸治以及日籍球員高塩將樹。其中爾曼羅索普與大瀧幸治在2022年都曾投入過中職選秀，但可惜兩位最終都未能入選；而高塩將樹，相信球迷對這個名字並不陌生，高塩將樹歷年曾多次投入中職選秀，但卻始終未能受到青睞。這三位外籍球員今年再次投入中職選秀，曾經歷過失敗的他們，肯定會為這次選秀做好萬全準備。

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現年34歲的高塩將樹目前效力於全越運動，早在2016年末，高塩將樹就曾報名參加中職首度舉辦的海外戰力測試會，在測試會中高塩將樹面對5名打者，送出2次三振0安打的成績，球速最快來到時速143公里。可惜最終並沒有獲得職業球隊青睞，但是卻意外的獲得業餘球隊崇越隼鷹(現為安永鮮物)的賞識。高塩將樹來到台灣短短1年就成為安永鮮物的王牌投手，並在2017年自費參加中職Lamigo桃猿的測試，但最終球團卻只給出也就「馬馬虎虎」的評價，也讓高塩將樹中職夢再度破碎。

直到2022年高塩將樹的名字再度出現在中職選秀名單中，可惜依舊沒能獲得球團青睞。今年滿34歲的高塩將樹，靠著自己招牌的指叉球，以及搭配上滑球、曲球、變速球，來解決打者，雖然高塩將樹球速不快，但其控球的穩定度非常高。高塩將樹帶著不服輸的決心三度出現在2023年中職選秀名單中，一圓中職夢。

▲吳思賢與高塩將樹。（圖／安永鮮物提供）
▲吳思賢與高塩將樹。（圖／安永鮮物提供）
今年25歲的大瀧幸治，是第2次挑戰中職選秀。台日混血的他於日本高中畢業後，來到台灣桃園市開南大學就讀入棒球隊。大瀧幸治生涯最快球速來到時速147公里，最擅長投變化球球，精通多種球路，包括滑球、指叉球、曲球、變速球。大專盃上大瀧幸治就有出色的表現，畢業後效力於業餘球隊安永鮮物，於2022年首度參與中職選秀，可惜最後未受到球團青睞。2023年改投另外一支業餘球隊全越運動，在球隊中表現依然出色。今年再度通過測試會，獲得教練團青睞，將再次登上中職選秀，挑戰中職夢想。

▲全越運動投手大瀧幸治，將投入中職選秀。（圖／全越運動提供）
▲全越運動投手大瀧幸治，將投入中職選秀。（圖／全越運動提供）
今年24歲的台伊混血爾曼羅索普，今年與大瀧幸治同樣是第2次參加中職選秀。爾曼特別的是，他是到大學（台北城市科技大學）才開始接觸正規的棒球訓練，可以說是完完全全的棒球素人。但爾曼從大學開始不斷的刻苦訓練，逐漸將自己的天賦展露出來，還曾跟中信兄弟二軍訓練過，並在2022年通過測試會首度參加中職選秀，儘管最後落榜，但爾曼也讓大家看見，就算是素人也有機會成為職業選手。爾曼最拿手的是曲球與彈指曲球，球速最快也曾投出時速149公里的速球。

▲爾曼羅索普為台灣、伊朗混血，有機會被中職球隊選中。（圖／中職提供）
▲爾曼羅索普為台灣、伊朗混血，有機會被中職球隊選中。（圖／中職提供）
爾曼羅索普、大瀧幸治、高塩將樹這三位外籍球員的未來都是值得期待的，而這次的中職選秀到底會不會有球團選擇這三位外籍球員，球迷們只能拭目以待了。

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