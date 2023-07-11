中職選秀／34歲「不死鳥」高塩將樹參戰！盤點選秀「不受限」球員

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直到2022年高塩將樹的名字再度出現在中職選秀名單中，可惜依舊沒能獲得球團青睞。今年滿34歲的高塩將樹，靠著自己招牌的指叉球，以及搭配上滑球、曲球、變速球，來解決打者，雖然高塩將樹球速不快，但其控球的穩定度非常高。高塩將樹帶著不服輸的決心三度出現在2023年中職選秀名單中，一圓中職夢。
今年25歲的大瀧幸治，是第2次挑戰中職選秀。台日混血的他於日本高中畢業後，來到台灣桃園市開南大學就讀入棒球隊。大瀧幸治生涯最快球速來到時速147公里，最擅長投變化球球，精通多種球路，包括滑球、指叉球、曲球、變速球。大專盃上大瀧幸治就有出色的表現，畢業後效力於業餘球隊安永鮮物，於2022年首度參與中職選秀，可惜最後未受到球團青睞。2023年改投另外一支業餘球隊全越運動，在球隊中表現依然出色。今年再度通過測試會，獲得教練團青睞，將再次登上中職選秀，挑戰中職夢想。
今年24歲的台伊混血爾曼羅索普，今年與大瀧幸治同樣是第2次參加中職選秀。爾曼特別的是，他是到大學（台北城市科技大學）才開始接觸正規的棒球訓練，可以說是完完全全的棒球素人。但爾曼從大學開始不斷的刻苦訓練，逐漸將自己的天賦展露出來，還曾跟中信兄弟二軍訓練過，並在2022年通過測試會首度參加中職選秀，儘管最後落榜，但爾曼也讓大家看見，就算是素人也有機會成為職業選手。爾曼最拿手的是曲球與彈指曲球，球速最快也曾投出時速149公里的速球。
爾曼羅索普、大瀧幸治、高塩將樹這三位外籍球員的未來都是值得期待的，而這次的中職選秀到底會不會有球團選擇這三位外籍球員，球迷們只能拭目以待了。