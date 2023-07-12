中職選秀／盤點「旅日大物」！曾昱磬、潘亮銘挑戰中職選秀

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潘亮銘在大二之前一直都是擔任投手的角色，但在日本強調投手控球比球速來的重要。潘亮銘跟日本投手相比，控球相對不穩，甚至因為壓力而患上投球失憶症。之後潘亮銘轉往外野手發展，也有不錯的表現，2021年回台後加入業餘球隊安永鮮物，繼續擔任外野手。直到2023年潘亮銘轉至另外一支業餘球隊列特博生技，潘亮銘重新站上投手丘，以投手的身分再次出發。2022年潘亮銘曾以外野手的身分參加2022年中職選秀，可惜最終未能獲得球團青睞。今年潘亮銘再一次出現在選秀名單中，這次改以投手的身分參加，期盼能夠獲得球團青睞。
今年20歲的「旅日遊擊砲」曾昱磬，擁有180公分86公斤的壯碩身材，具有長打能力且擊球相當有力量，主戰游擊，最大的特色是其守備，曾昱磬在內野每個守備位置都能守。曾昱磬也是在國中畢業後前往日本就讀高中，就讀於高知中央高校，在高中三年的磨練下，曾昱磬變為打守兼具的選手。雖然高中並沒有打入甲子園，但依然憑藉實力，升上曾拿過全國冠軍的立正大學。在競爭更激烈的環境中，曾昱磬的球技也有所精進，最終經過一年，曾昱磬在2021年選擇回台發展，就讀開南大學延續自己的棒球夢。今年也是曾昱磬首次的中職選秀，其在測試會中的表現備受矚目，值得關注。
對於曾昱磬與潘亮銘來說，這次的中職選秀是對於他們在棒球生涯一次重要的里程碑，無論他們最終有沒有獲得球團的青睞，這些年輕好手們的未來還是無可限量、值得期待的。