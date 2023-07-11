足球／小小世界盃前進德國 培訓名單出爐、盼帶寶貴經驗給隊友
全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」全國總決賽落幕，今年適逢10週年加上疫情趨緩，安聯人壽再度開放國外培訓名額，遴選出U15組冠軍和亞軍球隊共3位優秀球員，分別是龍興FC巴湃•嘎當•拉拉格斯、龍興FC吳國銓，以及建功高級中學CKSH黃的林聖洋，將在8月31日至9月4日前往德國慕尼黑參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』，球員直言超興奮！
記者廖聿偉/綜合報導
今年是「2023安聯小小世界盃」第10週年，逐漸成為全台灣最重要的基層賽事之一，加上全球疫情趨緩，睽違3年安聯人壽再送出重啟國外培訓的大禮，並在全國總決賽後遴選出U15組的3位優秀球員，安聯人壽總經理林順才表示，「這3位優秀球員將在8月31日至9月4日，前往德國參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』，期許球員們能夠見到世界的舞台，帶回更多寶貴的經驗。」
這3位優秀球員分別是「2023安聯小小世界盃」U15組冠軍隊龍興FC、同時獲選金球獎的巴湃•嘎當•拉拉格斯，以及龍興FC的好手吳國銓；還有亞軍球隊建功高級中學CKSH黃、同時獲選金靴獎的林聖洋。得知能夠前往德國，林聖洋笑說，「真的沒有想到會是我可以去德國，很興奮也很期待！」
林聖洋說，「興奮的心情大過於緊張吧！因為台灣比較少能和外國球員同場競技的機會，去到德國很想見識歐洲和台灣球風還有風氣的不同，希望學到跑位、傳球等等的國外經驗給隊友，要先把我的基本功練好一點，不要漏氣才好。」
安聯小小世界盃也是林聖洋在國三最後一場由石俊傑教練帶領的比賽。建功高級中學CKSH黃的兩位教練石俊傑和韋聖心，都給予聖洋肯定，「他在國中年齡段的射門能力及身材的對抗性是不錯的，就是比較缺乏主動性，希望他到德國可以學習其他國外球員訓練時的心態、觀念是什麼，包括球場上的閱讀能力及新思維、團隊之間的相處模式等等，如何在場上將個人的優點發揮到最大，一定可以學到很多新的經驗，帶回來和隊友及教練分享。」