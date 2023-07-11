本土劇女星張東晴消失2年 驚患乳突癌：拿了重大傷病卡
台越混血清甜系演員張東晴距離上次演出八點檔，是5年前的《金家好媳婦》，憑藉著在劇中飾演火辣女子「張海倫」一角打開知名度，而她也透露消失螢光幕2年的原因，是3年前被醫生告知罹患乳突癌，幸好還只是初期，醫生認為動手術切除後即可復原。對此，張東晴表示得知的當下除了震驚和擔心，就只想盡快解決問題，因此立刻通知公司需要停止手邊工作，做甲狀腺全除的手術，並做放射線治療，停工的這兩年都在醫院度過，也拿了重大傷病卡。
記者羅凌筠/綜合報導
張東晴回顧歷時2年的治療過程，她表示幾乎每天都無法睡超過3小時，入睡時會盜汗、口乾舌燥，眼淚跟口水的分泌量都是之前的一半，因此在暫停工作的這兩年都專心在治療、養身體。大病一場後，張東晴堅持一個禮拜運動4天，包含打羽毛球、游泳和瑜伽，為求健康，也養成料理的興趣，甚至還因此考到丙級證照，她樂觀笑說：「基本上丙級中餐跟基本的西餐料理，我都會煮了，算是因禍得福嗎？」
張東晴近日回歸台視60周年台慶大戲八點檔《美麗人生》，在劇中飾演研究室助教「洪美雲」一角，相隔2年回到演員身分的張東晴坦言拍台語劇其實很緊張：「進劇組前有惡補一下台語，還特別請認識的阿姨教道地的台語語氣。」她也笑說：「要進組前很不安，晚上都睡不著，一直有預感會突然開拍，結果才剛在想種的睫毛跟做的美甲要不要趕快卸掉，隔天就被通知要進組拍攝了，女人的第六感果然很準。」
張東晴這次在《美麗人生》中飾演一位不太懂得人情世故的高材生，是一位正在與社會磨合的傻女孩，在角色個性和穿著上都顛覆以往，從火辣形象，轉而詮釋內斂端莊的角色，非常具有挑戰性，更巧合的是這次的對手演員正是她在《金家好媳婦》中合作過的鄭仲茵，睽違5年再次搭檔演出，張東晴表示：「因為是跟很熟悉的仲茵姐對戲，讓我安心許多。」兩人在片場還開玩笑地說網友都稱她們是「邪教CP」。