電金齊揚、權值龍頭股點火！台股反彈收漲246點 台積電漲12元
美股昨（10）日四大指數全面走揚，激勵台北股市今（11）日開高走高，終場大漲246點，收在今日最高點16898點。權值王台積電最後上漲12元，收在577元位置，其他權值龍頭股也紛紛點火，電金齊揚。外傳AMD執行長蘇姿丰將於19日訪台，AI伺服器概念個股今多頭再起。
記者鄭妤安／台北報導
外傳美國消費者物價指數（CPI）有感降溫，聯準會暗示升息循環接近尾聲，美股昨日全面收漲。道瓊工業指數上漲209.52點，或0.62%，收33944.40點。標準普爾指數小升10.58點或0.24%，收4409.53點。那斯達克指數小漲24.76點或0.18%，收13685.48點。費城半導體指數揚升73.87點或2.06%，收3651.60點。
受到美股反彈、費半走高激勵，亞股大多走揚，日股持平，韓股、港股漲逾1%。台北股市開高走高，加權指數以16675點開出，終場大漲246點，收在今日最高點16898點，漲幅達1.48%，成交金額3148億元。
晶圓代工龍頭、權值王台積電拉尾盤，最後上漲12元，收在577元位置，漲幅2.12%。其他權值龍頭股也紛紛點火，電金齊揚，聯電、鴻海上漲約0.5%，聯發科、富邦金、國泰金漲近2%，台達電勁揚3%以上，中華電、南亞、兆豐漲約0.8%，台塑化、中信金、日月光投控上漲超過1%，廣達強漲6.4%，
外傳AMD執行長蘇姿丰將於19日訪台，台股今日AI伺服器概念個股多頭再起，超微概念股威盛、華擎、緯創強攻漲停，緯穎漲逾6%。AI振奮，帶動電腦設備股噴發，虹堡登漲停板，艾訊、研揚、事欣科、友通漲約4至8%；NB族群英業達、宏碁、和碩、微星漲約2至7%；散熱模組尼得科超眾、泰碩 力致、健策漲約2至4%。