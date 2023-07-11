MLB／曾被王建民牽制嚇到連滾帶爬！洋基隊新打擊教練Sean Casey
美國職棒大聯盟MLB（Major League Baseball），紐約洋基隊昨（10）日時隔28年再度在季中做出教練團人員更動，開除了打擊教練Dillion Lawson，今（11）日便宣布了繼任者，根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導，將確定由辛辛那提紅人隊的名人堂成員Sean Casey接任新的打擊教練，試圖改善本賽季洋基貧弱的打擊表現，而他也曾被「台灣之光」王建民牽制過，影片目前還找得到。
實習記者陳逸/綜合報導
洋基本賽季打擊表現相當低迷，前陣子頭號球星Aaron Judge更是在比賽中受傷，右腳姆指出現韌帶扭傷及挫傷的狀況，目前仍沒有回歸時間表，對於球隊處境可以說是雪上加霜，無奈之下只好做出更換打擊教練的決定。
Casey在大聯盟一共待了12年，期間效力過克里夫蘭印地人、辛辛那提紅人、匹茲堡海盜、底特律老虎、波士頓紅襪，曾3度入選全明星，生涯打擊率高達0.302，累計轟出130支全壘打，其對打擊的熱情讓許多人印象深刻，退休後獲邀成為《MLB Network》球評。
洋基隊總教練Aaron Boone，早在1998年球員時期就與Casey在紅人隊做過隊友，對彼此再熟悉不過，如今再續前緣，力求在下半季帶領洋基隊打出不同風貌。
而他曾過去曾在當球員時，效力於紅襪隊，在一場比賽中，他被王建民牽制嚇到，連滾帶爬回到二壘，還做出安全上壘的表情，相當經典。