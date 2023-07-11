柯文哲北流「太監說」　郭國文轟：直話直說不代表濫用話語權

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郭國文說，柯文哲「直話直說」的模式，因為新奇又別於傳統政治人物，獲得不少年輕族群支持。先不論隨口用太監來羞辱人多麼不得體，但為何政治人物「想什麼就說什麼」會如此危險。郭國文以北科大白飯事件為例，學生們吃不到白飯，因此在Google評論上「直來直往」寫下負評，若不清楚脈絡的人，會通盤接受留言內容，而忽視店家的立場，一群大學生就帶來如此大的社會關注，更何況一位總統參選人擁有的影響力。
對於柯文哲稱「市長卸任不到3個月，人家就不讓我在北流辦活動了」，郭國文指出，這讓不清楚脈絡的人以為，北流是因政治鬥爭而不給柯文哲舉辦演唱會，但實際上北流不能舉辦政治性活動，柯文哲演唱會主題就是柯文哲，一位總統參選人，柯文哲可以硬凹狗不是罵人的話一樣，硬凹這不是政治活動，實際上就是一個政治造勢，北流當然要拒絕。
郭國文說，結果柯文哲先帶風向，再用太監羞辱董事長黃韻玲，後續竟以「對北流有情感，租場被貼標籤感到難過」來解釋，完全忽略柯文哲難過的點是行政機關沒有開特權給他。強調政治人物握有話語權，應該謹慎使用，避免給民眾錯誤或片面資訊，但柯文哲不斷以失言來誤導民眾、撕裂社會，只為了創造話題，這種博取聲量的方法令人可恥。
郭國文最後說，傳統政治過去讓青年失望了，這部分大家要深刻反省，虛心檢討後將成果反映在政策上，也會持續檢討、持續努力，讓台灣變得更好，但若所謂「新政治」是難過就用粗俗的語言直白表達不滿，「那不好意思，恕我們無法跟進！」