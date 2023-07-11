助企業補實人力缺口！勞動部人才資源中心辦餐飲業交流
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(11)日，在高雄市左區泮咖啡館，舉辦餐飲業社群交流活動，期能打造與眾不同的餐飲團隊。
記者黃守作／高雄報導
這項由勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心所主辦的餐飲業社群交流活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華與人才資源發展中心主任李玫臻共同主持，有高屏地區20多位餐飲業主管與會，以從第一線服務人員如何傳遞有溫度的服務，延伸至主管如何透過人才培育，進而成功留住人才。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，疫後餐飲業人力需求增溫，為協助企業夥伴緩解人力需求，留住人才，以及提升餐飲業從業人員的軟實力，乃由人才資源發展中心舉辦此一餐飲業社群交流活動。
會中由高雄洲際酒店餐飲部副總監何孟澔分享從賦予品牌小故事建立起品牌識別，到善用顧客旅程地圖，以為顧客創造回憶的服務，讓顧客沉浸在個人化服務體驗。
何孟澔進一步談到人才培育，他說，面對新世代的教育訓練，第一步須取得企業文化與服務理念的認同感，且主管在要求部屬的同時，要做到以身作則，並和與會夥伴共同探討培育人才與留住好人才的關鍵做法。
郭耿華指出，該分署為鼓勵雇主進用及獎勵失業勞工就業，推出疫後改善缺工擴大就業方案，該專案的職缺有「旅宿業」與「餐飲業」，透過補助來鼓勵勞工投入缺工產業，協助企業補實人力缺口。