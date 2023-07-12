入監變度假？陳致中服刑遭爆「享特權」 高雄二監澄清：均按規定
前市議員陳致中因涉洗錢、偽證等罪，遭法院判刑1年2月，於今年5月間入監服刑，未料今卻遭周刊爆料，於服刑期間享有特權，不但獨居單人牢房，還可以看掌上型電視等，對此，高雄二監也澄清此事，表示陳致中目前待在3人房，且掌上型電視則是入監就能購買，強調一切均按照規定，並無享有特權，另外，陳致中服刑期間，情緒穩定、表現正常。
記者林盈君／綜合報導
據了解，周刊報導有獄友爆料，稱陳致中入監獨居個人房，且可以收看掌上型電視，甚至一天放風2次，對比其他受刑人享有待遇。對此，高雄二監澄清表示，掌上型電視一入監就能購買，而一開始則是考量陳致中政治背景、身心狀況，才於新收監時安排獨居，但自今年6月起，已經改轉至3人房，另外，累進處遇三級才能購買的是「收音機」，強調一切均按照監獄行刑法規定，也是全國統一的規定，並無另外給予特權。
高雄二監也指出，陳致中入監服刑之初，考量其身分若碰到政治立場不同的收容人，恐易出現戒護安全等狀況，因此也將放風時間錯開，但仍為1天1次、時間為1小時之內。目前陳致中每周面會都有家人、親友到場，且服刑期間情緒穩定、表現正常。而陳致中入獄已滿2月，由於刑期較短，符合遴選至外役監資格，若通過遴選，最快今年9月就能至外役監服刑。