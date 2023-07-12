陳建州提告求償1千萬 大牙等開庭親曝近況：依舊正常
女星大牙（周宜霈）上個月底發文控訴，11年前遭到當時老闆陳建州（黑人）性騷擾，黑人反擊提出民事告訴求償1千萬元，目前台北地院已經分案。今（12）日凌晨，大牙發文透露近況，並感謝來自四面八方的關心。《NOWnews今日新聞》致電給陳建州與其經紀人，詢問官司進度與近況，至截稿前皆無回應。
記者薛羽彤、詹鎰睿/綜合報導
大牙指控陳建州性騷擾至今過了15日，她透露收到很多關心訊息，日子也照常過，「依舊正常過日子，依舊照安排工作，依舊為飾品事業忙的焦頭爛額，依舊跟老公手牽手一起去打球」，她強調未來也會如此過生活，並感謝那些真心的打氣鼓勵，「謝謝所有給我支持的你、妳。」
大牙附上一張工作梳化時隨手拍的照片，照片中她面露笑容，以此獻給支持她的人，「就用這個憨憨的笑容，來謝謝這陣子給我勇氣的你們吧！」網友們也留言給她鼓勵，「妳值得繼續好好生活」、「現在這個社會說真話的人真的越來越少了，更何況是像妳身為公眾人物，還得背負很多輿論和壓力，真的很不容易」、「妳的勇敢無所畏懼也給人很大的希望與力量，祝福妳擁有最好的開心充實生活！」
陳建州被指控性騷擾後，隨即發聲明否認，並向大牙求償1千萬元。因形象受損，陳建州自請暫停籃球聯盟P.League+（PLG）執行長一職，而老婆范瑋琪也受到波及，原定9月8日於台北流行音樂中心開唱，7日宣布取消。