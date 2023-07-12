跟著流行走！賴清德9張AI照 變身威廉船長、陳雷引討論
民進黨總統參選人暨副總統賴清德昨天前往LINE台灣辦公室參訪，並使用LINE「AI自拍」生成的肖像照片，他今天（12）天在Instagram分享扮演「威廉船長」、歌手陳雷、抓漏達人陳財佑等角色照片，引發網友討論。賴清德邀請網友選出最喜歡的照片，按讚數最多的，將成為賴清德下一張Instagram大頭貼。
記者陳佩君／台北報導
AI照片正夯，賴清德在IG上貼出9張風格迥異照片，吸引網友討論、按讚，目前以西裝風格、戴耳環的賴清德照片，按讚數最多，逾5000個網友按讚，「太空人賴清德」照也有逾3000人按讚。
賴清德競辦發言人郭雅慧表示，9張LINE AI照片各有不同的特色，包括「穿著太空裝的未來人」、「都市上班族扮相」、「滿懷熱血環遊世界的海盜」等風格類型；透過使用時下流行的AI技術來進行互動，不只顯現社群素材的活潑有趣，更是與網友拉近距離，創造一次次的互動機會。
賴清德則透過LINE官方帳號說，很開心看見這麼多年輕人投身數位產業，不管是短影音的創作、可愛的貼圖、好玩的遊戲，或是更便捷的線上消費與金融服務，這些都是台灣網路社群自由、安全、開放最佳的體現，「他們也用LINE AI肖像做了9組不同的我，非常有趣，歡迎大家點選照片前往我的IG票選你比較喜歡哪個賴桑喔」。