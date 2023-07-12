NBA／詹皇已經準備好回歸第21個賽季？經紀人好友：他重獲動力

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Paul表示，James背負著外界的期待，在將近20年的時間裡都是聯盟中前5的球員，而且直到今天都還熱愛著比賽，直言外界應該好好享受這一名現役傳奇仍然在場上活躍的時刻。
湖人在今年夏天補強陣容，在自由市場上簽下Gabe Vincent、Taurean Prince和Cam Reddish；之後又續約八村壘、Austin Reaves、D'Angelo Russell，輪換戰力得到強化，能減輕James和Anthony Davis的負擔，這應該會是「詹皇」得到「動力」回歸的原因之一。
當被問到James能否打球打到43歲、甚至45歲時，Paul直言只要對方對於比賽仍然熱愛，加上能保持健康，就完全可以做到。「我總是笑他說：『如果你的運動能力消失了，那也能變成Kark Malone吧。沒關係，你還是可以在擋拆後彈出、出手跳投，正確解讀比賽。」他真的可以想打多久就打多久。到了這個階段，顯然他不是為了金錢而打球，而是出於對比賽的熱愛而打球。』
湖人上個賽季度過開季的低潮後，透過季中的補強成功找回競爭力，不過對於James這種階段的球員來說，未能拿到冠軍對他來說都是失敗的。如過他出戰2023-24賽季，那將是其生涯的第21個賽季。