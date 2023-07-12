T1／蔣淯安NBL爆發！首秀就狂砍29分　中國球迷驚豔：台灣職籃前3

NBA／詹皇已經準備好回歸第21個賽季？經紀人好友：他重獲動力

▲LeBron James下個賽季是否會回歸？經紀人Rich Paul稱他目前「動力十足」。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James下個賽季是否會回歸？經紀人Rich Paul稱他目前「動力十足」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

無論真實意圖是什麼，LeBron James在今年洛杉磯湖人於西區決賽遭到橫掃出局後，暗示自己可能退役的言詞，引起了外界很多的臆測和討論。不過今（12）日他的好友兼經紀人Rich Paul透露對方已經獲得動力回歸下個賽季，並且仍擁有在聯盟中發揮出色的能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「大家都知道他是用什麼樣的方式結束那個賽季的，當時他說自己有很多事情需要去考慮。然後，就在兩周後，他給我發訊息，因為他已經有動力回到賽場上了。」Paul在夏季聯賽上受訪時，如此說道。

Paul表示，James背負著外界的期待，在將近20年的時間裡都是聯盟中前5的球員，而且直到今天都還熱愛著比賽，直言外界應該好好享受這一名現役傳奇仍然在場上活躍的時刻。

湖人在今年夏天補強陣容，在自由市場上簽下Gabe Vincent、Taurean Prince和Cam Reddish；之後又續約八村壘、Austin Reaves、D'Angelo Russell，輪換戰力得到強化，能減輕James和Anthony Davis的負擔，這應該會是「詹皇」得到「動力」回歸的原因之一。

當被問到James能否打球打到43歲、甚至45歲時，Paul直言只要對方對於比賽仍然熱愛，加上能保持健康，就完全可以做到。「我總是笑他說：『如果你的運動能力消失了，那也能變成Kark Malone吧。沒關係，你還是可以在擋拆後彈出、出手跳投，正確解讀比賽。」他真的可以想打多久就打多久。到了這個階段，顯然他不是為了金錢而打球，而是出於對比賽的熱愛而打球。』

湖人上個賽季度過開季的低潮後，透過季中的補強成功找回競爭力，不過對於James這種階段的球員來說，未能拿到冠軍對他來說都是失敗的。如過他出戰2023-24賽季，那將是其生涯的第21個賽季。

NBA／被金塊主帥「模仿退休」激到？詹皇回擊：我是太陽永存於此

影音／金塊主帥大開「詹皇退休」玩笑　遭媒體冷落他們用奪冠回應

影音／詹皇驚傳可能退休　稱將「考慮下賽季是否繼續打球」

NBA季後賽／詹皇：Jokic的金塊是我在湖人所遭遇過最好的球隊之一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀