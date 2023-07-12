南韓女諧星李智秀驚傳猝逝！年僅30歲　同事震驚又悲痛

夏靖庭農曆7月1日出生　揭祕《中元大餐》怎麼吃：一定要點香

▲夏靖庭（左）和阮柏皓在《百味小廚神 中元大餐》點香招待好兄弟。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
▲夏靖庭（左）和阮柏皓在《百味小廚神 中元大餐》點香招待好兄弟。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）

記者羅凌筠/綜合報導

影集《百味小廚神  中元大餐》中，擁有通靈能力的總舖師「孤龍師」夏靖庭和「通靈金孫」阮柏皓煮完大餐後，一定要點一支香，鬼才能享用這些美食，江宜蓉表示，孩子們看到這些劇情後難免感到疑惑，夏靖庭當下認真解釋：「因為祂們是靈魂的狀態，所以要燒完香，飯才會變成祂們可以食用的狀態，他們才吃得到。」江宜蓉在那一刻深受感動，「突然覺得好溫馨，這就是一種習俗的傳承。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《百味小廚神 中元大餐》江宜蓉（左）飾演黃冠智好友，對於戲裡傳達的習俗意涵感到溫馨有趣。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
▲《百味小廚神 中元大餐》江宜蓉（左）飾演黃冠智好友，對於戲裡傳達的習俗意涵感到溫馨有趣。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
夏靖庭在劇中努力學習廚藝滿足林奕嵐、林澤凱等「鬼家人」的口腹之慾，現實中相信有鬼嗎？他表示自己是基督徒：「既然我相信有神，是否相對的也有惡魔及鬼的存在？」他認為：「這個世界上的事無奇不有，我不了解的事，我也不能說不存在。」更透露自己農曆生日就是七月初一「鬼門開」，「小時候都被父母笑稱，我是鬼門一開，就拼命的往前衝出來投胎的，所以沒有那麼大的恐懼。」

▲在傳統習俗上，煮食物祭祀前必須點一支香。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
▲在傳統習俗上，煮食物祭祀前必須點一支香。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
《百味小廚神 中元大餐》講述由金鐘電視影帝夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓，演出祖孫三代，描述中元節必定認真祭拜，拿出總鋪師看家手路，以一桌好菜款待好兄弟的阿公突然驟逝，孫子為了讓鬼魂阿公回憶起自己，決心挑戰重現這位老總舖師在食譜裡記下的每一道手路菜。《百味小廚神 中元大餐》將於今年8月播出。

夏靖庭遇疫情：1年工作12天　孫沁岳拿「走鐘獎」揭祕辛

夏靖庭金鐘戲劇5中4！被點名「最大遺珠」：這輩子值了

龍劭華遺作《美麗人生》沒拍完　夏靖庭救火接續演

陳建州提告求償1千萬　大牙等開庭親曝近況：依舊正常

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀