夏靖庭農曆7月1日出生 揭祕《中元大餐》怎麼吃：一定要點香
影集《百味小廚神 中元大餐》中，擁有通靈能力的總舖師「孤龍師」夏靖庭和「通靈金孫」阮柏皓煮完大餐後，一定要點一支香，鬼才能享用這些美食，江宜蓉表示，孩子們看到這些劇情後難免感到疑惑，夏靖庭當下認真解釋：「因為祂們是靈魂的狀態，所以要燒完香，飯才會變成祂們可以食用的狀態，他們才吃得到。」江宜蓉在那一刻深受感動，「突然覺得好溫馨，這就是一種習俗的傳承。」
記者羅凌筠/綜合報導
夏靖庭在劇中努力學習廚藝滿足林奕嵐、林澤凱等「鬼家人」的口腹之慾，現實中相信有鬼嗎？他表示自己是基督徒：「既然我相信有神，是否相對的也有惡魔及鬼的存在？」他認為：「這個世界上的事無奇不有，我不了解的事，我也不能說不存在。」更透露自己農曆生日就是七月初一「鬼門開」，「小時候都被父母笑稱，我是鬼門一開，就拼命的往前衝出來投胎的，所以沒有那麼大的恐懼。」
《百味小廚神 中元大餐》講述由金鐘電視影帝夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓，演出祖孫三代，描述中元節必定認真祭拜，拿出總鋪師看家手路，以一桌好菜款待好兄弟的阿公突然驟逝，孫子為了讓鬼魂阿公回憶起自己，決心挑戰重現這位老總舖師在食譜裡記下的每一道手路菜。《百味小廚神 中元大餐》將於今年8月播出。