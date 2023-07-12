窗型冷氣為何沒被淘汰？家電行店長曝「3點」無敵　安裝還藏學問

「白飯之亂」吵到熱炒店停業！全因1星評論炎上　正反案例大盤點

▲近期「白飯之亂」吵得不可開交，北科大資材營學生因為「白飯不夠吃」，到「大道創意料理快炒」評論留下一星負評，成為事件發生的導火線。（圖／記者蕭涵云攝）
▲近期「白飯之亂」吵得不可開交，北科大資材營學生因為「白飯不夠吃」，到「大道創意料理快炒」評論留下一星負評，成為事件發生的導火線。（圖／記者蕭涵云攝）

記者潘毅/綜合報導

近期「白飯之亂」吵得不可開交，北科大資材營學生因為「白飯不夠吃」，到「大道創意料理快炒」評論留下一星負評，成為事件發生的導火線。但其實近年來因為「1星評論」引發的顧客與店家間的爭議已經不算少見，有些店家最終黯然歇業，但也店家反倒能將負評轉化成行銷材料，對此《NOWnews》也特別整理出過去曾因1星評論而發生的正反事件案例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴白飯之亂燒不停！熱炒店宣布無限期停業

北科大資材營籌備團隊在7月8日時前往台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，卻因為「白飯吃不夠」與店家產生歧見，後續有幾位學生到店家Google評論留下1星負評，引發軒然大波。

到了7月10日，北科大的師長曾帶著學生前往熱炒店找老闆拍照和解，沒想到11日凌晨學生總召又再度發布澄清影片，澄清7大爭議點。而大道熱炒店也在11日下午貼出當天監視器影片回應，但隨後也編輯附註文字「監視器時間沒調準，所以有誤差以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」

▲今（12）日下午1點50分，大道創意宴會館宣布，將自7月16日後無限期暫停營業。。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今（12）日下午1點50分，大道創意宴會館宣布，將自7月16日後無限期暫停營業。（圖／記者蕭涵云攝）
7月11日深夜，「北科資財營」總召於個人臉書轉發了某粉專整理的事件時間軸，要大家「認真看看事件始末」。12日凌晨，熱炒店的老闆王誠中，也一度發出長文，感嘆「15年前的傷再次泛起」。最終在今（12）日下午1點50分，大道創意宴會館宣布，將自7月16日後無限期暫停營業。

🔴不爽被評1星！咖啡廳肉搜客人公審　反被燒到停業

今年5月15日時，一位陳小姐前往台北市大橋頭捷運站附近一間咖啡廳消費，但卻因為低消問題與店員產生摩擦，陳小姐後續上網到店家的Google地標上給予1星負評，稱自己她點了一杯140元的飲品後，被店員告知低消為200元，她想再加點60元的餅乾，業者卻說今天沒有供應，而剩下品項都上看2百元，讓她無奈表示「我願意符合低消規則，但是貴店產品準備不齊全，店內若客滿，我可能拉低均消會識相離開，但桌子全空。」

▲公審咖啡廳在4月18日於IG向女客致歉，並宣布結束營業。（圖／翻攝當事咖啡廳IG）
▲公審咖啡廳在5月18日於IG向女客致歉，並宣布結束營業。（圖／翻攝當事咖啡廳IG）
沒想到咖啡店負責人看到這則評論後，憤怒肉搜出陳小姐的各種社群帳號，還把對方照片貼在有5萬多名粉絲的IG粉專公審。此舉引發各路網友不滿，紛紛上網聲援客人方，而當事人陳女也對店家提告。

最終這間咖啡店於5月18日下午發出道歉聲明，負責人表示自己目前人在國外，沒有了解事情全貌，就在公開的平台攻擊顧客以及其親友，做了非常錯誤的示範，也因此帶給自己的親友很大困擾，想求社會大眾放過自己的親友，同時宣布咖啡廳停止營業，將深刻檢討言行並負起所有法律責任。

🟢沒在怕1星！仙草店老闆嗆辣到變網紅

黑店嫩仙草-遼寧分店老闆過去他的店家Google地標被評1星時，都會以辛辣的發文風格回應反擊，後續卻引來更多網友前來朝聖，留下無厘頭的1星評價讓老闆嗆聲，沒想到因此意外爆紅，臉書粉專累積至今已經有5萬多人追蹤，成為最好的行銷典範。

▲黑店嫩仙草-遼寧分店老闆過去曾數度收到無厘頭的１星評價，但都以辛辣且幽默的方式回應，至今累積不少粉絲。（圖／黑店嫩仙草-遼寧分店）
▲黑店嫩仙草-遼寧分店老闆過去曾數度收到無厘頭的１星評價，但都以辛辣且幽默的方式回應，至今累積不少粉絲。（圖／黑店嫩仙草-遼寧分店）
🟢客人狂誇好吃卻給1星！鬼金棒老闆被內容逗樂

台北知名冠軍拉麵店「鬼金棒」，過去數度榮獲第一名人氣的殊榮，店門口時常大排長龍，等待1小時才能入座都是常態，老闆在覽書上與客人的互動模式是十分直來直往。

但在今年3月24日，鬼金棒的Google評價被一位客人給予1星，內容先是滿滿誇讚「麵很好吃，角煮也很軟，湯頭濃郁，表現很棒」，句末卻大反轉「但人生哪有一帆風順的，所以我給一星。」

▲（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵 鬼金棒臉書）
▲台北知名冠軍拉麵店「鬼金棒」，曾好吃到被饕客給1星評價，希望藉此減少慕名而來的排隊人潮。（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵 鬼金棒臉書）
而這個1星評價也逗樂了鬼金棒老闆，開心在臉書上表示「下次如果有機會來，讓我招待你一碗麵，我笑蠻久的，有才，感謝你的肯定。」

大道熱炒店「白飯之亂」吵到停業！老闆背後故事曝　獨養2兒長大

快訊／大道熱炒店宣布無限期停業！向北科學生道歉　完整聲明曝光

熱炒店白飯之亂延燒！2023哪些店還能「免費續碗」？這間早取消了

7/11全家慶祝「7-11生日」不是最猛！漢堡王更絕　經典案例一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀