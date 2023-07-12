綠完成最後一波立委提名　賴清德公布5區域立委「好酒沉甕底」

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台中選區部分，青年部副主任謝子涵征戰台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區），挑戰國民黨資深立委楊瓊瓔；台中市第八選區（豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區），提名民進黨市議員謝志忠再戰，與國民黨立委江啟臣對決。
「好酒沉甕底！」賴清德表示，第六波民主大聯盟人選、也是最後一波立委提名推出5名參選人，其範疇非常廣，秉持跨黨派、跨世代、跨領域原則提名，肯定5名參選人願意承擔重責大任，也要拜託鄉親給徵召參選人最大支持、完成守護台灣、增進繁榮歷史任務。
謝佩芬表示，過去這4年來，她代表著民主進步黨走遍大安區的每一個大街，而今天她站在這裡，再次接受民進黨徵召，轉戰與大安區一樣艱困的松山、北松山，她沒有選擇戰場權利，感謝賴清德給予她鼓勵、勇氣。
莊銘淵提及，感謝黨的信任，他會全力以赴，有自信、不會自傲、謙卑不自卑，打出不一樣的選戰；他是沒有背景的基層，感謝黨願意徵召，「徵召我是黨的一小步、重視基層一大步」，希望能把黨根基穩固。
曾勝凱則說，他是一位6歲女孩的父親，新竹縣是他第二個故鄉、同時也是他女兒的第一個故鄉，他跟大家一樣 ，期望讓下一代有更好的生活。
謝子涵說，會履行三項保證，超清廉、超勤政、超愛鄉土，不會受到地方家族派系的束縛，也邀請民眾返鄉，一人一票送她進國會。
謝志忠提及，2024這場選舉，是選舉國家未來的走向及選擇未來生活方式，請大家共同支持Team Taiwan，希望他能完成黨交付給予的任務，把第八選區拿下來。