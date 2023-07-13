米其林2023年7月新入選名單　這間餐價近萬、開不到3個月即受肯定

前兩年的米其林都選在8月揭曉名單，而2023年《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南》的發布會日期無疑即將進入倒數，因此此次《米其林指南》2023年7月的新入選名單中，一口氣選了高達9家餐廳。分別是位於台北的「Clover」、「睿麗（LA Vie by thomas bühner）」、「Hugh」，以及台南的「西羅殿牛肉湯」、「黃家蝦捲」、「謝掌櫃」，還有高雄的「Apis Grill」、「昭明海產家庭料理」、「老爺美食館 （鳳山）」。
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綜觀此次2023年7月新入選餐廳的這9個名單中。在台北，有兩家是由知名外國籍大廚主掌之餐廳，包括法國米其林二星餐廳 Le Grand Restaurant - Jean-François Piège 主廚 Jean-François Piège的首家海外餐廳「Clover」。米其林官網評語為「選用臺灣食材烹調，供應單點菜色與季節套餐。其中培根蛋奶野生烏賊以烏賊薄片取代義大利麵，配上絲滑濃稠的蛋奶醬汁，口感豐富。」
名單中還有相當受矚目的「睿麗（LA Vie by thomas bühner）」，包含由德國籍的米其林三星主廚Thomas Bühner與在地投資者共同管理，並由香港主廚楊展浩Xavier Yeung掌杓。另外，吃一餐要價近萬元的價格，也是受到討論之處。
當然，最獨特之處則在於，「睿麗（LA Vie by thomas bühner）」其實今年4月底才剛開幕，等於是經營還不到3個月，竟就已受到米其林官方給予新入選餐廳的肯定。而米其林認為，其單一套餐內容隨季節更迭，選材不限地域，並以創意巧思結合歐陸烹飪技法和日式風格，通通呈現在四小時的饗宴之中。