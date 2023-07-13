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財經小辭典／3年省息逾11萬　「青安房貸」誰能貸、怎麼申辦？

▲行政院今（13）日院會通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，貸款利率由政府再補貼1碼，一段式利率從2.025%下殺到1.775%，也是市場最低價。（圖／NOWnews資料照）
▲行政院今（13）日院會通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，貸款利率由政府再補貼1碼，一段式利率從2.025%下殺到1.775%，也是市場最低價。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

年輕人買房的好消息來了！行政院院會今（13）日通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，貸款利率由政府再補貼1碼，加上現行行庫減收半碼，共補貼0.375%，期限3年，一段式利率將降至1.775%，也是目前市場最低價，貸款年限亦拉長至40年，寬限期延長至5年，房貸額度上限提高至千萬元，並自8月1日實施。以貸款1000萬元來估算，每月房貸負擔可減輕1400元左右，3年省息11.25萬元，可減輕房貸壓力。不過，誰能申辦青安貸款呢？去所有銀行都可以申請嗎？

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其實，青安貸款是財政部在2010年為協助沒房的人所推出的房貸優惠方案，只要符合民法規定的成年年齡以上，且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅就可辦理，最高可貸8成貸款額度最高新台幣800萬元，貸款年限最長30年，含寬限期3年。現在政府再釋利多，貸款額度從8百萬拉高到1千萬元、貸款年限從30年延長到40年、寬限期從3年延長到5年、利率則下殺到1.775%

不過，並非所有銀行都有辦理，只有台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台灣企銀這8家公股銀行才有承辦青安貸款，因此，要申請「青安貸款」就得跟這8家銀行申辦

至於大家最關心的房貸利率，青安貸款是以郵局2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」加碼計息，計息方式採一段式機動利率、二段式機動利率或混合式固定利率擇一，只要選定就不能再變更。

去年3月中央銀行啟動升息循環後、目前青安貸款的「基準利率」來到1.595%，再固定加碼0.555%，但在財政部協調各公股銀行減升半碼後，目前一段式機動利率達2.025%；二段式利率前2年1.815%、第3年2.115%；混合式固定利率則是第1年固定利率1.995%、第2年固定利率2.095%、第3年起機動利率2.115%。

今日行政院院會通過青安貸款精進方案，貸款利率由政府再補貼1碼，加計公股減收的半碼，一段式利率從2.025%降到1.775%，也是市場最低價，只是利率補貼只有3年，至 2026年7月31日止，不過，貸款年限從30年拉長至40年，寬限期也從3年變5年，貸款額度上限也800萬元提高至1000萬元，根據估計，以貸款1000萬元，每月房貸負擔可減輕1400元左右，3年省息11.25萬元，多少可減輕一些房貸負擔。

根據財政部統計，青安貸款截至今年5月底，已撥貸34萬1869戶，核貸金額近新台幣1兆4260億元，其中又台銀承做戶數最多有9萬6200戶，土銀則是承作金額最多有3842.44億元，40歲以下房貸戶占比達75.3%，以青壯年族群為主。

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