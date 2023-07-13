青安房貸再釋利多！利率破盤1.775% 最高貸千萬、年限延長至40年
行政院會今（13）日由財政部提報「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，不僅貸款額度從800萬元拉高至1千萬元；貸款年限從30年延長至40年，寬限期從3年延長到5年，貸款利率加碼補貼至1.5碼，青安房貸利率下殺到1.775%，為市場最破盤價，方案為期3年時間，預計在下個月上路至2026年7月31日為止。
記者陳威叡／台北報導
財政部指出，從2010年起推出青安貸款，由8家公股銀行以自有資金辦理以來，成效良好，深獲民眾肯定，截至今年6月止已協助無自有住宅家庭購屋逾34萬戶，核貸金額達1.43兆餘元。
財政部說明，為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，規劃推出青安貸款精進方案，由四大面向精進青安貸款政策，包括最高貸款額度自現行800萬元提高至1000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼。
財政部指出，精進方案預計自下月1日起實施，其中利息補貼為期3年，至2026年7月31日止，新增補貼1碼所需經費由內政部住宅基金支應；青安貸款實施期程及原公股銀行減收半碼優惠同步延長，屆期再視辦理情形滾動檢討。
青安貸款為政府健全房市政策之一環，財政部將儘速修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」及相關配套措施報請行政院核定實施，俾擴大協助購屋自住民眾財務彈性，減輕購屋負擔，提升政府健全房市政策效益，落實居住正義。