青安房貸加碼貸千萬、年限延長40年　申請資格出爐

為減輕民眾購屋負擔，落實居住正義，行政院會今（13）日由財政部提報「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，包括提高貸款額度至千萬元、利息補貼加碼至1.5碼、延長貸款年限至40年與延長寬限期至5年。至於外界關注的適用對象，只要年滿18歲、配偶及未成年子女名下無自用住宅者均可申辦，並無年齡上限。
記者陳威叡／台北報導
行政院會今（13）日由財政部提報「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，不僅貸款額度從800萬元拉高至1千萬元；貸款年限從30年延長至40年，寬限期從3年延長到5年，貸款利率加碼補貼至1.5碼，青安房貸利率下殺到1.775%，為市場最破盤價，方案為期3年時間，預計在下個月上路至2026年7月31日為止。
財政部指出，從2010年起推出青安貸款，由8家公股銀行以自有資金辦理以來，成效良好，深獲民眾肯定，截至今年6月止已協助無自有住宅家庭購屋逾34萬戶，核貸金額達1.43兆餘元。本次資金來源為8家公股銀行。
財政部說明，預期精進方案上路後，盼能夠減輕民眾購屋資金負擔，每戶最高節省利息支出11.25萬元；其次是貼近民眾購屋實質需要，提高貸款額度符合當前房市成交現況，延長貸款年限及寬限期可提供民眾多重選擇，並紓緩還款壓力；最後則是擴大整體住宅政策效益，擴大協助減輕無自有住宅家庭購屋安居，落實居住正義。
至於外界關注的適用對象，財政部表示，申請人需年滿18歲，配偶及未成年子女名下無自有住宅者均可申請，並無年齡上限，而40歲以下貸款戶比例達75.3%，顯示申請人仍以青壯年族群為主。