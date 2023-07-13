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政院通過「青安貸款精進方案」　林右昌：自購住宅專案比照支持

▲行政院會今通過「青年安心成家房貸」精進方案，林右昌表示內政部主辦的「自購住宅貸款戶」將比照辦理，預估受益戶數約5.8萬戶。（資料照片／記者潘千詩攝）
▲行政院會今通過「青年安心成家房貸」精進方案，林右昌表示內政部主辦的「自購住宅貸款戶」將比照辦理，預估受益戶數約5.8萬戶。（資料照片／記者潘千詩攝）

記者翁子竣／台北報導

為減緩青年房貸族壓力，行政院會今（13）日通過「青年安心成家房貸」精進方案，並自今年8月1日起，提供為期3年的青安貸款精進方案。對此，內政部長林右昌說明，使用此貸款的民眾可享有以下4大支持，包含貸款金額最高上限由800萬元提高至1000萬元、最長借款年限從30年調整為40年、寬限期從既有的3年延長至5年、貸款利息補貼一碼，由內政部提供上述利息補貼經費支持。

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林右昌表示，內政部主辦的「自購住宅貸款戶」也比照辦理，無論新舊戶皆可自今年8月起，同等享有貸款利率多補貼1碼，期限至民國115年7月底止，預估受益戶數約5.8萬戶；另政策性貸款利率減半碼措施期限也由原本的113年底延至115年7月31日止。

林右昌表示，居住問題是台灣社會存在許久的慢性病，自他上任以來，就開始針對問題來提出各種解決的可能，無論是透過修法、既有政策加速推動及推展新方案等；政府將會有次序、有重點的提出多元照顧措施，為台灣規劃長遠且永續的居住政策。

內政部指出，除青年安心成家房貸戶及自購住宅貸款戶的支持外，目前由住宅基金補貼的各項政策性優惠房貸如下等17項，政府補貼利率半碼措施也將同時延長至115年7月31日止：

一、台灣省輔助人民自購國民住宅貸款

二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款

三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款

四、中央公教人員購置住宅貸款

五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款

六、4千億元優惠購屋專案貸款

七、1兆8千億元優惠購屋專案貸款

八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款

九、0206臺南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款

十、輔助勞工建購住宅貸款

十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款

十二、危老重建住宅貸款

十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款

十四、國民住宅貸款（基金債權）

十五、國軍官兵住宅貸款（基金債權）

十六、公教住宅貸款（基金債權）

十七、勞工住宅貸款（基金債權）

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