政院通過「青安貸款精進方案」　林右昌：自購住宅專案比照支持

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林右昌表示，居住問題是台灣社會存在許久的慢性病，自他上任以來，就開始針對問題來提出各種解決的可能，無論是透過修法、既有政策加速推動及推展新方案等；政府將會有次序、有重點的提出多元照顧措施，為台灣規劃長遠且永續的居住政策。
內政部指出，除青年安心成家房貸戶及自購住宅貸款戶的支持外，目前由住宅基金補貼的各項政策性優惠房貸如下等17項，政府補貼利率半碼措施也將同時延長至115年7月31日止：
一、台灣省輔助人民自購國民住宅貸款
二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款
三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款
四、中央公教人員購置住宅貸款
五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款
六、4千億元優惠購屋專案貸款
七、1兆8千億元優惠購屋專案貸款
八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款
九、0206臺南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款
十、輔助勞工建購住宅貸款
十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款
十二、危老重建住宅貸款
十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款
十四、國民住宅貸款（基金債權）
十五、國軍官兵住宅貸款（基金債權）
十六、公教住宅貸款（基金債權）
十七、勞工住宅貸款（基金債權）