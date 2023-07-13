A-Lin剛奪金曲歌后！新歌溫柔喚醒正義 堅定為女性發聲
本屆金曲歌后A-Lin將推出全新單曲〈天亮之前〉，這首歌是她為2023年最具話題律政影集《八尺門的辯護人》所演唱的主題曲，A-Lin以溫柔且堅定的歌聲喚醒正義、照亮真相、為女性發聲。
記者吳雨婕/綜合報導
《八尺門的辯護人》是首部深刻探討移工議題的影集，由律師出身的影視新銳導演唐福睿自編自導，演員陣容找來金鐘獎雙料視帝李銘順領銜主演，劇情透過寫實角度探討一樁由外籍移工所犯下的滅門血案背後所暗藏的政治黑暗與不平等的人權糾葛，並單刀直入挑戰死刑存廢社會議題。
〈天亮之前〉以劇中女主角李娜的視角出發，歌詞描述她同為印尼移工身分，因同情被告處境而反思其自身價值，不懼怕世俗的眼光，勇敢面對迫害與歧視，即使堅持真相的過程遍體麟傷，也要挺身而出。
A-Lin先前的歌曲〈我怨〉講述女性在親密關係裡的尊嚴與哀怨，希望能鼓勵在婚姻中受挫的女性勇敢傾聽自己心中的聲音，而這首〈天亮之前〉更拉廣視野，探討不同族群與議題，審視最深沉的人性與生命各層面。
此外，該劇的插曲〈隨波逐流〉由邱軍演唱，歌詞中大段「I yah ho yan ho hai yan」同時也蘊藏涵意，「ho hai yan」在多族原住民語中都泛指大海，呼應劇情中在海上所發生的恩怨情仇，巧妙為歌曲畫龍點睛。