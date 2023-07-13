影音／不是今天！LeBron James證實還沒要退役 「戴冠」慶祝得獎
洛杉磯湖人隊超級球星「詹皇」LeBron James因打破NBA歷史得分紀錄，而在今（13）日於年度體育卓越表現（ESPY）頒獎典禮上，獲得最佳破紀錄獎的肯定。在分享獲獎感言時，這位38歲的現役傳奇終結了有關自己可能退役的傳言，直言「今天還不是那一天」。
記者黃建霖/綜合報導
在今年季後賽洛杉磯湖人於西區決賽遭到丹佛金塊橫掃出局後，James在記者會上暗示了自己可能做出退役的考慮，引起了外界很多的臆測和討論。不過外界普遍不認為他會就此高掛球鞋，因為和兒子Bronny同隊打球，一直是詹皇生涯的重要心願。
James今天親口表示，「（退役）那個日子不是今天。」證實會繼續征戰NBA 2023-24賽季，「我不在乎還能拿多少分，也不在乎我在場上能做什麼、或不能做什麼。對我來說真正的問題是：『我能在不作弊的情況下打球嗎？』當我無法在球場上付出一切的那一天，我就會退休。你們很幸運，那一天不是在今天。」
上賽季，James出賽55場比賽，場均貢獻28.9分8.3籃板6.8助攻，他連續第19次入選全明星賽，並帶領湖人打入西區決賽，還打破「天勾」Kareem Abdul-Jabbar自1989年以來保持的聯盟歷史得分紀錄。
在這次頒獎典禮上，James的妻子和兒子、女兒都來到現場，他在演講結束後，也比出招牌的「頭戴王冠」的動作，接受此一榮譽。