9m88有喜了！自豪女人味多了點 「超美模樣曝光」
9m88以長髮女伶新模樣示人，宣布將於9月23日、24日於Zepp New Taipei舉辦的睽違3年的全新個唱「9m88演唱會2023-我的頭髮長長了 Long Time No See 演唱會」。這次頂著新髮型的9m88，開心表示自己女人味多了一些。
記者吳雨婕/綜合報導
9m88去年發行第2張專輯《9m88Radio》後，就跟著落日飛車展開一連串的國外巡演，今年更趁勝追擊在紐約辦了自己出道4年的首場個人演唱會。許久沒跟歌迷見面的9m88特別創作了一首名為〈頭髮〉的單曲傳達對大家的思念，並以「頭髮長了」象徵時間的概念做延伸，代表的是這段時間自我的探索成長，於是乎把演唱會名稱定為「我的頭髮長長了」。
過往比較常以俏麗及率性短髮造型示人的9m88，從去年開始留長髮，她發現自己留頭髮後不僅開始正視護髮、梳頭髮等工作，並開始理解女生為什麼會想撥頭髮，她笑說：「可能留頭髮後有了心境的轉變，覺得好像女人味多一些，我自己也會默默地撥起頭髮來！」不過提及這次的新髮型，9m88笑說讓自己在拍攝時吃盡苦頭，原來嘗試編髮的她儘管有一頭人稱羨的長髮，但因為接的頭髮多又重，加上髮夾超多，讓她在拍攝時都不敢亂動，往往一個pose就得定格5到10分鐘之久，讓她苦笑說：「終於體會到專業模特兒真的不好當！」
9m88全新個唱即將在7月15中午12點於KKTIX及全家便利商店Famiport售票，睽違3年再辦個人演唱會的她坦言壓力頗大，除了從售票到開演不到3個月籌備的時間壓力外，過往總是參加大型音樂會的她，對於隔了許久終於要再開唱感到緊張，她除了積極規畫表演內容外，更持續準備年底即將發行的新專輯。